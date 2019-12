Voith Group plant Übernahme von ELIN Motoren GmbH

HEIDENHEIM/WEIZ (OTS) - Der Technologiekonzern Voith plant die Übernahme von 70 Prozent des österreichischen Elektromotorenherstellers ELIN Motoren GmbH. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 20. Dezember 2019 unterzeichnet. ELIN Motoren GmbH ist ein weltweit agierendes Hightechunternehmen für elektrische Motoren und Generatoren und liefert dabei individuelle Lösungen für Industrieanwendungen.



Der Abschluss der Transaktion wird für den Beginn des zweiten Quartals 2020 erwartet und steht unter dem Vorbehalt, dass alle behördlichen Genehmigungen erteilt werden und weitere übliche Abschlussbedingungen erfüllt sind. Zum Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.



„Voith ist in zahlreichen Branchen Technologieführer in der Antriebstechnik. Das Portfolio von ELIN Motoren GmbH ist eine hervorragende Ergänzung zu unseren industriellen Antriebslösungen und unterstützt unsere Position als Technologie-unabhängiger Lieferant von Antriebssystemen. Mit der über 125-jährigen Erfahrung von ELIN Motoren GmbH werden wir einen wesentlichen Vorteil für unsere Kunden bei der Elektrifizierung des Antriebsstrangs erzielen“, sagt Dr. Uwe Knotzer, President & CEO von Voith Turbo.



ELIN Motoren GmbH produziert elektrische Motoren und Generatoren in Großserie, Kleinserie sowie individuelle Lösungen für Industrieanwendungen. Dabei fokussiert sich ELIN Motoren GmbH auf elektrische Maschinen, Motoren im Niederspannungs- und Mittelspannungsbereich und Generatoren, insbesondere für die Windenergie sowie die dezentrale Energieerzeugung. Mit seinem Produktportfolio bedient ELIN Motoren GmbH die Zielmärkte Windenergie, Kunststoff, Tunnel und Bergbau, Öl und Gas, Anlagenbau sowie Kraftwerke.



„Voith als langjähriger und global aufgestellter Experte im Bereich der Antriebstechnik verfolgt wie ELIN Motoren GmbH eine Digitalisierungsstrategie für industrielle Anwendungen. Die zukünftige Zusammenarbeit beider Unternehmen wird unseren Kunden insbesondere in diesem Segment optimierte ganzheitliche Konzepte von der Beratung, über die Prototypenentwicklung und Fertigung bis zum Service bieten können“, betont Wolfgang Landler, CEO von ELIN Motoren GmbH.



ELIN Motoren GmbH wurde 1892 in Weiz, Österreich gegründet, dem heutigen Hauptsitz des Unternehmens. Es beschäftigt insgesamt rund 1000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von circa 120 Millionen Euro. ELIN Motoren GmbH produziert in Österreich, Bosnien und Herzegowina sowie Ungarn und zählt weltweit namhafte Hersteller aus verschiedenen Industrien zu seinen Kunden.

Über die Voith Group

Die Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Spektrum von Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten für Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867, erzielt der Konzern heute mit mehr als 19.000 Mitarbeitern 4,3 Milliarden Euro Umsatz. Mit Standorten in über 60 Ländern der Welt ist es eines der großen Familienunternehmen Europas.

Der Konzernbereich Voith Turbo ist Teil der Voith Group und ein Spezialist für intelligente Antriebstechnik, Systeme sowie maßgeschneiderte Serviceleistungen. Durch innovative und smarte Produkte bietet Voith höchste Effizienz und Zuverlässigkeit. Kunden aus zahlreichen Branchen wie Öl und Gas, Energie, Bergbau und Maschinenbau, Schiffstechnik, Schienen- und Nutzfahrzeuge setzen auf Spitzentechnologien und digitale Lösungen von Voith.

