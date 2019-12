Auftakt zur neuen Saison „Volksschulen zum Schnee“ am Semmering

LR Bohuslav: Heuer werden 15.000 Volksschulkinder auf Niederösterreichs Pisten erwartet

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem herrlich sonnigen Wintertag starteten kürzlich 300 Kinder in Niederösterreichs Skigebieten in die neunte Saison „Volksschulen zum Schnee“. Bei vorweihnachtlichem Föhnwetter und dennoch perfekten Pisten hatten die Kinder aus Niederösterreich und Wien viel Spaß beim Skifahren und Spielen im Schnee. Die Schulsportinitiative ist eine Aktion der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Niederösterreich-Werbung GmbH gemeinsam mit der Bergbahnen–Beteiligungsgesellschaft, einer Tochter der ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich.

„Wir erwarten heuer mehr als 15.000 Volksschulkinder, die durch unsere Schulsportinitiative zum Skifahren auf Niederösterreichs Pisten kommen. Die alljährliche Steigerung der Nachfrage zeigt, dass wir das richtige Angebot für Volksschulen entwickelt haben“, freut sich Sport-Landesrätin Petra Bohuslav. Ab einem Preis von 31 Euro pro Kind übernimmt dabei die Firma Blaguss (ski4school) die komplette Organisation für einen Skitag: Bustransport, altersgerechtes Leihmaterial vor Ort, eine Liftkarte für einen Skitag und optional die Betreuung durch Kinderskilehrer. „Als besonderes Zuckerl gibt es für alle Kinder einen Gutschein für einen weiteren Skitag in der kommenden Saison in einem der neun teilnehmenden niederösterreichischen Skigebiete. Damit fördern wir nicht nur den Schulsport, sondern setzen nachhaltige Akzente für die Bergbahnen“, ergänzt NÖ Wirtschaftskammer Präsidentin Sonja Zwazl.

Kinder, die nicht Skifahren möchten, konnten die Rodelwiese beim Happylift nutzen und bekamen einen Einblick in die Arbeit der Bergrettung. „Wir möchten allen Kindern die Möglichkeit geben, Winterluft zu schnuppern und damit die Freude am Schnee und an der Bewegung wecken und fördern. Der Semmering ist ein vielseitiges Skigebiet - für Fortgeschrittene ist der Zauberberg mit der Gondel und der Familienabfahrt ideal,“ so Reinhard Wurm von der Skischule Semmering.

Gerhard Angerer von der Bildungsdirektion Niederösterreich unterstützt diese Schulsportinitiative: „Für viele Volksschüler ist das schulische Umfeld oftmals die erste und einzige Gelegenheit, mit dem Wintersport in Berührung zu kommen. Viele von ihnen holen sich im Rahmen der Fort- und Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule das Rüstzeug für einen qualitativ hochwertigen und sicheren Unterricht im Bereich des Wintersports.“

Die Schulsportinitiative „Volksschulen zum Schnee“ können Volksschulklassen aus ganz Ostösterreich in Anspruch nehmen. „Für jedes Kind und jede Schule ist bei dieser Aktion das Richtige dabei. Die Anfahrtswege zu den neun spannenden und abwechslungsreichen Skigebieten halten sich in Grenzen, und mit dem Gutschein für einen Skitag in der kommenden Saison wird der Spaß im Schnee auch nach der Volksschul-Aktion im Kreis der Familie fortgesetzt“, erläutert ecoplus-Geschäftsführer Jochen Danninger.

