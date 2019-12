Omar Al-Rawi/ Marcus Schober (SPÖ) ad Heumarkt-Eislaufverein: Stadt Wien kämpft um Weltkulturerbe

Wien (OTS/SPW-K) - Die Stadt Wien arbeitet bereits an einer Kompromisslösung beim Projekt Heumarkt-Eislaufverein. Gemeinsam mit dem Projektentwickler wird an einer Lösung anstelle des Hochhausprojektes gearbeitet, die in weiterer Folge von der UNESCO geprüft wird. Die Vorgaben der UNESCO zum Erhalt des Weltkulturerbe-Status werden berücksichtigt und sollen Bestandteil eines neuen Plans sein. „Die Karten liegen nun bei der UNESCO. Unser Ziel ist, die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Stärke des Areals zu erhalten und zugleich eine moderne Sanierung zu ermöglichen“, sagt SPÖ-Stadtenwicklungssprecher, Gemeinderat Omar Al-Rawi.



Zwtl.: Neues Projekt anstelle der des Hochhausturmes=



„Der Erhalt des Weltkulturerbes hat für uns nach wie vor höchste Priorität. Wir gehen verantwortungsvoll mit Bauprojekten um, das haben wir auch im Fall des Heumarkt-Eislaufvereins gezeigt. Die Stadt Wien hat bewiesen, dass sie die historische Substanz der Stadt mit Vorsicht behandelt und nicht festgefahren auf Standpunkten beharrt. Unsere Politik ist lösungsorientiert", sagt SPÖ-Gemeinderat Marcus Schober.

