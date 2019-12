APA-Meldungen 2019: Die meistgenannten Persönlichkeiten

Sebastian Kurz vor Heinz-Christian Strache und Dominik Thiem – Insgesamt sieben Politikerinnen und Politiker im Ranking der präsentesten Personen des Jahres

Wien (OTS) - ÖVP-Chef Sebastian Kurz, Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Tennis-Star Dominik Thiem belegen die ersten drei Plätze im Ranking der präsentesten Persönlichkeiten des Jahres 2019 in APA-Meldungen: Die Rangliste basiert auf der Anzahl von Meldungen der APA – Austria Presse Agentur, die zwischen 1. Jänner und 22. November im APA-Basisdienst publiziert worden sind.

Dominierendes Thema war die Veröffentlichung des Ibiza-Videos und die daran anschließenden Umbrüche in der heimischen Innenpolitik. Ein Viertel der insgesamt 2.946 APA-Meldungen, die Kurz erwähnen, wurde im "Ibiza-Monat" Mai veröffentlicht.

Strache belegt mit 1.529 Meldungen Platz zwei im Ranking. Am Tag nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos, das am Abend des 17. Mai veröffentlicht wurde, erreichte er die Rekordzahl von 108 Meldungen - das sind mehr als vier pro Stunde. Über die Sommermonate war Strache deutlich weniger präsent, den zweitstärksten Monat hatte er im Oktober.

Unter den Top Ten finden sich außerdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Platz vier), FPÖ-Chef Norbert Hofer (Platz fünf), FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl (Platz sechs), SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner (Platz sieben) und Grünen-Chef Werner Kogler (Platz zehn).

Neben den sieben Politikerinnen und Politikern schafften es auch drei heimische Sportler unter die Top Ten der am meisten genannten Österreicherinnen und Österreicher des Jahres: Neben Thiem, der den dritten Platz belegt, sind das Bayern München-Spieler David Alaba (Platz acht) und Alpin-Star Marcel Hirscher (Platz neun).

Unter den internationalen Persönlichkeiten war US-Präsident Donald Trump mit 8.391 Meldungen am präsentesten. Dahinter folgen die britische Ex-Premierministerin Theresa May (2.382 Meldungen) sowie ex aequo Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (beide 1.958 Meldungen).

Analysedesign

Die meistgenannten Persönlichkeiten des Jahres 2019 wurden in Zusammenarbeit von APA-DeFacto, der Media Intelligence Unit der APA – Austria Presse Agentur, und ORF III ermittelt. Grundgesamtheit der Analyse stellen alle Meldungen der APA zwischen 1. Jänner und 22. November 2019 dar. Von der Auswertung ausgenommen wurden Termin-Avisos, Kalenderblätter, Nachrichtenüberblicke sowie Tagesprogramme der APA – Austria Presse Agentur. Insgesamt flossen über 100.000 APA-Meldungen in die Analyse mit ein.

Über APA-DeFacto

Die APA-DeFacto GmbH ist österreichischer Marktführer in den Bereichen Medienbeobachtung und Media Intelligence und betreibt eine der größten deutschsprachigen Mediendatenbanken. Das Unternehmen bietet seinen Kundinnen und Kunden ein umfangreiches Monitoring- und Analyse-Portfolio in Form von Pressespiegeln und Medienresonanz-Analysen. Der Datenpool beinhaltet sämtliche APA- sowie internationale Agentur-Meldungen, österreichische und internationale Tageszeitungen, Radio- & TV-Sendungen, Magazine, Fachmedien, Web- und Social Media-Beiträge, Firmendaten, Bilderdienste sowie den APA-OTS Originaltext Service.

