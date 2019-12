Schokoladedieb lässt LKW-Transporter mit fast 160.000 Schwedenbomben verschwinden

Österreichs beliebteste Schaumküsse mit einem Warenwert im fünfstelligen Bereich wurden in Niederösterreich gestohlen

Wien (OTS) - In der Nacht von 18. auf 19. Dezember wurde in Niederösterreich ein LKW-Transporter, der voll mit Niemetz Schwedenbomben beladen war, gestohlen. Dank eines GPS-Senders im Inneren des LKW-Transporters konnte dieser heute Mittag in der Nähe von Mattersburg gefunden werden, jedoch ohne Inhalt: Insgesamt 33 Euro-Paletten Schwedenbomben, das sind fast 160.000 Stück, die für die Naschkatzen des Landes bestimmt waren, sind wie vom Erdboden verschwunden. Die Polizeiermittlungen sind im Laufen.





