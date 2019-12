Öffentlicher Rückruf „Rehsalami – gereifte Rohwurst 220 g und 500 g“

Im Produkt „Rehsalami – gereifte Rohwurst 220 g und 500 g“ wurde bei Proben ein erhöhter Bleigehalt nachgewiesen. Das Produkt ist daher nicht zum Verzehr geeignet.

Söll (OTS) - Um der Sorgfaltspflicht nachzukommen, wird im Sinne der Lebensmittelsicherheit und des konsequenten Verbraucherschutzes, das unten angeführte Produkt öffentlich zurückgerufen:

„Rehsalami – gereifte Rohwurst 220 g und 500 g“ mit der Los Nummer L349345 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 06.01.2020 und 07.01.2020.

Die Rehsalami - gereifte Rohwurst 220 g wurde ausschließlich an die HOFER KG, die Rehsalami – gereifte Rohwurst 500 g ausschließlich an die KASTNER GroßhandelsgesmbH geliefert. Die betroffenen Produkte können in den entsprechenden Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Die Ager GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und veranlasst einen öffentlichen Rückruf der Produkte. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.

Die Firma Ager GmbH bedauert die eingetretenen Unannehmlichkeiten!

Rückfragen & Kontakt:

Ager GmbH

Tel.: 05332 73595 (Mo-Fr 08:00-17:00)

per Mail: info @ ager.cc