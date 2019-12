Bürgermeister Michael Ludwig freut sich über beschlossene Förderung für Sonnenschutz und für altersgerechte Anpassungen in Wohnungen

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: Dank Förderaktion bis zu 1.500 Euro für Sonnenschutz und bis zu 4.200 Euro für altersbedingte Adaptierungen

Wien (OTS) - Wien (OTS) - Mit optimaler Vorbereitungszeit auf die kommenden Sommermonate wurde heute im Gemeinderat eine große Verschattungsoffensive beschlossen: Die Stadt fördert die Nachrüstung von Sonnenschutz an Fenstern (und Balkontüren) mit einem Zuschuss von 50 Prozent der Kosten und mit maximal 1.500 Euro pro Wohneinheit.

„Ich bin davon überzeugt: Die in den vergangenen Jahren gestiegene Zahl der Hitzetage in Wien verlangt nach klimaschonenden Maßnahmen, die den Wienerinnen und Wienern konkrete Unterstützung bieten. Außenliegender Sonnenschutz wie Rollläden, Jalousien und Markisen können bei Sommerhitze spürbare Verbesserung bringen und das sommerliche ‚Aufheizen‘ von Wohnräumen wirklich deutlich reduzieren“, freuen sich Bürgermeister Michael Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Zum Erhalt einer Förderung muss das nachzurüstende Gebäude mehr als 20 Jahre alt sein und die Rechnung und ein Qualitätsnachweis müssen in der MA50 vorgelegt werden (mehr konkrete Informationen unter der MA-50-Hotline: +43 1 4000-74860). MieterInnen müssen zudem die Zustimmung des Hauseigentümers einholen. Die Förderung steht selbstverständlich auch und gerade Gemeindebau-MieterInnen offen. Innerhalb von Schutzzonen ist eine Bewilligung durch die MA 19 notwendig, die Förderaktion läuft bis Ende 2025.

Ludwig: WienerInnen sollen sich bis ins hohe Alter in ihrer Wohnung wohlfühlen

Ebenso wurde heute im Gemeinderat eine Ausweitung und Verlängerung der Förderaktion für altersgerechten Adaptierung von Wohnungen in Wien beschlossen. Die Förderung wurde bis 2025 verlängert; und bisher musste man für die Inanspruchnahme mindestens 65 Jahre alt sein, was nun auf 60 Jahre gesenkt wurde.

Auch die Einkommensgrenze für die Inanspruchnahme wird erweitert. Die neue Obergrenze liegt bei einem Ein-Personen-Haushalt bei 33.180 Euro netto pro Jahr, bisher durfte ein Ein-Personen-Haushalt im Jahr für Inanspruchnahme der Förderung maximal 23.226 Euro netto als Einkommen zur Verfügung haben; also nur 70 Prozent der jetzigen Summe. (Die neuen Einkommensgrenzen lauten im Überblick: bei einem 1-Personen-Haushalt 33.180 Euro netto, bei einem 2-Personen-Haushalt 49.440 Euro netto, bei einem 3-Personen-Haushalt 55.950 Euro netto, bei einem 4-Personen-Haushalt 62.450 Euro netto.)

Bürgermeister Michael Ludwig: „Mir ist es wichtig, dass sich die Wienerinnen und Wiener bis ins hohe Alter in ihren Wohnungen wohlfühlen. Ich freue mich, dass wir mit der Verlängerung und Ausweitung unserer Förderaktion dazu einen wichtigen Schritt beitragen können.“

Gaal: Altersgerechte Anpassung wichtiges Ziele sozialer Wohnbaupolitik

„Mit Blick auf den demografischen Wandel ist die altersgerechte Adaptierung von Wohnungen eines der wichtigsten Ziele sozialer Wohnbaupolitik. Menschen, die altersbedingt mobilitätseingeschränkt werden, möchten am liebsten in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben. Damit das möglich ist, sind zumeist Adaptierungsarbeiten im Wohnbereich notwendig“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Gefördert wird der altersgerechte Umbau einer Wohnung (= Hauptwohnsitz) ab einem Mindesterfordernis von 3.000 Euro Gesamtinvestitionskosten. Als altersgerechte Umbaumaßnahmen gelten etwa folgende Maßnahmen: Barrierefreier Zugang durch Rampe, Plattformlift oder Hebebühne (auch Lift), motorische Türöffnungshilfe; im Sanitärbereich: Raumvergrößerung, bodenebene Dusche, unterfahrbarer Waschtisch, tragfähige Wände zur Montage von Stütz- und Haltegriffen, Duschsitze, Thermostatarmatur.

FörderungswerberInnen können einen einmaligen nichtrückzahlbaren Zuschuss im Ausmaß von 35 % der Kosten, max. jedoch 4.200 Euro erhalten. Voraussetzung für die Förderung ist ein Beratungsgespräch in der MA 25 und die Vorlage von Unterlagen wie Kostenvoranschläge und/oder Rechnungen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Zwander

Pressesprecher von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

01/4000–98057

wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at



Paul Weis

Pressesprecher von Bürgermeister Michael Ludwig

01/4000-81846

paul.weis @ wien.gv.at