„Verstehen Sie Spaß?“: Gottschalk tappt bei Guido Cantz in die Bücher-Falle

Die Weihnachtsausgabe des Showklassikers am 21. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - In der Weihnachtsausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ präsentiert Moderator Guido Cantz wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio zahlreiche prominente Gäste – von denen manch einer selbst aufs Korn genommen wurde oder als Lockvogel für die Sendung im Einsatz war. Am Samstag, dem 21. Dezember 2019, sind um 20.15 Uhr in ORF 1 und im Ersten u. a. Thomas Gottschalk, Joachim Llambi, Max Giesinger, Cathy Hummels und Bülent Ceylan mit dabei.

Thomas Gottschalk erlebt sein „herbstblondbuntes“ Wunder Eigentlich hat Thomas Gottschalk nur einen gemütlichen Bummel durch den schwäbischen Kurort Bad Wörishofen geplant. Doch als der Entertainer rein zufällig bemerkt, dass im Schaufenster einer kleinen Buchhandlung statt seines kürzlich erschienenen Buches „Herbstbunt“ sein Erstlingswerk „Herbstblond“ ausliegt – und zwar in rauen Mengen und zum Ramschpreis von 3,99 Euro –, verschlägt es ihm fast die Sprache. Er betritt das Geschäft, um herauszufinden, welcher Dilettant hier am Werk war und ihm ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Allerdings wird schnell klar, dass die Buchverwechslung bei Weitem nicht der einzige Patzer ist, der hier unterlaufen ist. Gottschalk kann es nicht fassen – und erlebt buchstäblich sein „herbstblondbuntes“ Wunder. Erst spät merkt er, dass Guido Cantz und sein „Verstehen Sie Spaß?“-Team ihm den Schlamassel eingebrockt haben.

Mit dem Falschen angelegt: Guido Cantz von Joachim Llambi ausgeknockt Dass Joachim Llambi sich nicht so schnell übers Ohr hauen lässt, muss Guido Cantz nach einer bitteren Niederlage neidlos anerkennen. Dabei fängt alles so schön an bei der fingierten Modenschau in einem Kaufhaus im beschaulichen Achern in Baden-Württemberg: Erst ein Publikum, das Llambi frenetisch feiert, dann eine hochmotivierte persönliche Assistentin, die seinem Charme völlig erlegen ist und ihm jeden, aber auch wirklich jeden erdenklichen Wunsch von den Augen abliest. Doch als dann auch noch ein kreischender Fanclub in seine Garderobe stürmt, um ihn mit einem Bauchtanz zu überraschen, kommt dem Halbspanier das alles allmählich ein wenig Spanisch vor. Llambi hat eindeutig Lunte gerochen – und lässt Cantz wenig später eiskalt auffliegen. Aber: Er sollte sich nicht zu früh freuen, denn die Revanche kommt manchmal schneller, als man denkt …

Flug ins Ungewisse für Max Giesinger

Max Giesinger ist Sänger, Songwriter und in der Regel ein ziemlich relaxter Typ. Sein Motto: „Auf das, was da noch kommt!“ Aber auf das, was da in Baden-Baden auf ihn zukam, war er garantiert nicht eingestellt. Im Rahmen des SWR3 New Pop Festivals soll der Musiker einen spektakulären Fallschirmsprung aus einem Zeppelin wagen – natürlich mit einem Profi. Denkt er. Leider stellt sich jedoch heraus, dass seine Begleitperson noch mitten in der Ausbildung steckt. Und auch sonst erwartet ihn allem Anschein nach ein Flug ins Ungewisse, denn die Vorbereitungen vor dem Absprung lassen Giesinger ebenfalls nicht unbedingt Vertrauen schöpfen. Nicht nur, dass er mit den Übungen dank des ihm von „Verstehen Sie Spaß?“ aufgeladenen „Extra-Gepäcks“ heillos überfordert ist. Kurz vor dem großen Moment streikt auch noch die Technik – und Giesinger hängt im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft.

Bülent Ceylan und Cathy Hummels bescheren Passanten „Haarmageddon“ Influencerin Cathy Hummels und Comedian Bülent Ceylan sind für diese Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ gewissermaßen als „doppeltes Bülottchen“ in einer Fußgängerzone unterwegs. Denn mit gleichem Outfit und gleichem Styling sehen sich die beiden zum Verwechseln ähnlich. Einziger Unterschied: Cathy trägt eine fesche schwarze Perücke mit Pagenschnitt, Bülent seine gewohnt lange Zottelmähne. Ihre Mission: Mit einem haarigen Verwirrspiel wollen sie die arglosen Passantinnen und Passanten in den Wahnsinn treiben.

Jörn Schlönvoigt und Maddin Schneider sorgen für Moderations-Casting mit Tücken

Für die Rubrik „Der hat’s verdient“ ist Guido Cantz diesmal nach Ellmau am Wilden Kaiser gereist. Im Visier hat er Peter Moser, der daheim ein kleiner Star ist und liebend gern im Rampenlicht steht – zum Beispiel als Moderator des „Musikherbstes“. Doch in diesem Jahr bekommt er unerwartet Konkurrenz, denn GZSZ-Ikone Jörn Schlönvoigt und Comedy-Star Maddin Schneider haben ebenfalls Ambitionen auf den Job. Hat Moser im Casting eine Chance gegen die Profis? Die Auflösung gibt’s bei „Verstehen Sie Spaß?“

Guido Cantz freut sich außerdem auf den iPad-Illusionskünstler Simon Pierro, der die Welt der Magie mit Hilfe von Technologie und Innovation mitten ins 21. Jahrhundert katapultiert. Darüber hinaus verzaubern die Spitzen-Akrobaten von „Magic Shadows“ das „Verstehen Sie Spaß?“-Publikum mit einer einzigartigen Schattenperformance.

