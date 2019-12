„Christmas in Vienna 2019“ im ORF: Mit Sängergrößen Ritter, Crebassa, Schade und Skovhus

Glanzvolles Adventhighlight aus dem Wiener Konzerthaus – am 22. Dezember um 22.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Weihnachtsgala „Christmas in Vienna“ aus dem Wiener Konzerthaus verzaubert alljährlich mit einem musikalischen Ausflug in weihnachtliche Traditionen aus aller Welt. Das Repertoire spannt einen Bogen von klassischen Weihnachtsliedern über traditionelles Liedgut bis hin zu populärer Weihnachtsmusik. Beim diesjährigen Konzert, das ORF 2 am Sonntag, dem 22. Dezember 2019, um 22.15 Uhr zeigt, sorgt wieder eine Riege internationaler Künstlerpersönlichkeiten für hochkarätigen Musikgenuss. Gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben und der Wiener Singakademie stimmen die französische Mezzosopranistin Marianne Crebassa, der kanadisch-deutsche Tenor Michael Schade, der dänische Bariton Bo Skovhus und die österreichische Sopranistin Beate Ritter, die kurzfristig den Part der erkrankten Genia Kühmeier übernimmt, musikalisch auf Weihnachten ein. Es spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Sascha Goetzel.

Die Solistinnen und Solisten präsentieren neben klassischen Werken wie Franz Schuberts „Intende voci“, interpretiert von Michael Schade, auch traditionelle Weihnachtslieder wie „Still, still, still“, gesungen von Beate Ritter sowie musikalische Grüße aus der jeweiligen Heimat wie das dänische Weihnachtslied „Højt fra træets grønne top“ von Bo Skovhus oder das französische Lied „Baïlèro“ von Marianne Crebassa. Neben Solostücken stehen auch Duette auf dem Konzertprogramm. Den musikalischen Ausklang von „Christmas in Vienna 2019“, das auch für die Rückbesinnung auf die traditionelle österreichische Weihnacht steht, bildet – alle Jahre wieder – „Stille Nacht, heilige Nacht“, heuer ganz traditionell mit Gitarrenbegleitung eingeleitet.

Durch das glanzvolle Programm führt Barbara Rett, für die ORF-Bildregie zeichnet Felix Breisach verantwortlich.

„Christmas in Vienna 2019“ ist am Heiligen Abend, am Dienstag, dem 24. Dezember, um 18.45 Uhr in ORF III zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at