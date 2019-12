Photovoltaikgroßhandel: Krannich Solar setzt auf Energetica-Module aus Österreich

Die Hochleistungs-Module von Energetica im Sortiment des europaweit führenden PV-Großhändlers Krannich Solar-Gruppe.

Liebenfels (OTS) - Im September ist die Produktion am neueröffneten Energetica-Standort in Liebenfels/ Österreich angelaufen. Ziel ist es, jährlich über ein Gigawatt (1000 MW) an PV-Modulleistung auf vollautomatischen Fertigungslinien zu erzeugen. Ab Ende Jänner 2020 soll die Produktion im Fünfschichtbetrieb und 24/7 laufen.

Energetica freut sich daher über die bereits jetzt vereinbarte Distributionspartnerschaft mit Krannich Solar. Aus dem Energetica-Portfolio übernimmt Krannich vorerst zwei Produkte:



e.Basic P: PV-Modul mit 60 dunkelblauen polykristallinen Zellen, die bis zu 305 Wattpeak liefern. Ein Allroundmodul mit hervorragenden Wirkungsgraden, das sowohl für große kommerzielle Aufdachanlagen und Freiflächen als auch für den privaten Bereich bestens geeignet ist.



e.Classic M: PV-Modul mit 60 schwarzen monokristallinen Zellen, die bis zu 325 Wattpeak Erzeugungsleistung generieren. High-Performance in Kombination mit Ästhetik, speziell für private Hausbesitzer entwickelt.

Beide Produktserien setzen dabei auf Energetica-Innovationen, sowie den aktuellsten Stand der Technik im Photovoltaik-Bereich:



Energeticas patentierte e.ISP-Technologie (Energetica Integrated Shadow Protection, eine im Laminat integrierte, hocheffiziente Steuerungselektronik) ersetzt die bisher verwendeten Bypass-Dioden in den üblichen Anschlussdosen. Das garantiert eine höhere Leistungsausbeute als bei herkömmlichen Modulen, sowohl bei Sonne als auch bei Abschattung. e.ISP schont außerdem die Zellstrings der Module durch präzisere Abschaltung im Verschattungsfall.



12-Busbar-Technologie für höheren Wirkungsgrad: Die erzeugte Energie wird über 12 hauchdünne Drähte abgeleitet, statt wie bisher über breite Sammelbalken auf der Zellvorderseite. So wird die Zelloberfläche effektiver genutzt und die Energieausbeute steigt bei gleicher Modulgröße.



e.STAK, das robuste und vor allem umweltschonende Stapel- und Verpackungssystem von Energetica garantiert außerdem, dass die Module stabil und ohne Mikro-Riss-Belastung am Bestimmungsort ankommen und ohne weitere technische Hilfsmittel umkommissioniert werden können.

Jan Brunner, Leiter Vertrieb der Krannich Solar GmbH & Co. KG anlässlich des Kooperationsbeginns: „Mit der Aufnahme von Energetica in unser Portfolio können wir unseren Kunden Produkte anbieten, die durch ihre flexible Einsetzbarkeit in Kombination mit zahlreichen technischen Innovationen auf aktuelle Trends in der Branche eingehen. Die hochmoderne Produktion in Europa gewährleistet eine hohe Qualität und unterstützt den Vertrauensaufbau in die Marke beim Endkunden. Davon versprechen wir uns weiteres Wachstum in vielen europäischen Märkten und darüber hinaus.“

Energetica-CEO Rene Battistutti zum Start der Kooperation: „Wir von Energetica sind sehr stolz darauf, als größter europäischer Qualitätshersteller ins Krannich-Sortiment aufgenommen zu werden. Denn, während andere Erzeuger ihre Produktion in Europa eingestellt haben, hat Energetica Mut bewiesen und massiv in neue Technologien und Automatisierung investiert. Krannich Solar – als einer der größten internationalen Großhändler mit sehr guter Marktdurchdringung und besten Kontakten in mittlerweile über 23 Ländern – ist schon länger ein echter Wunschpartner für uns. Besonders schätzen wir dabei die tatsächliche Marktnähe Krannichs in all diesen Ländern, die durch ein ausgebautes Netz von Niederlassungen und Vor-Ort-Services erreicht wird. Hinzu kommt der konsequente Ausbau des Onlinehandels von Seiten Krannichs. Ein unverzichtbarerer Motor für internationales Wachstum in der heutigen PV-Branche. Wir freuen uns daher auf eine erfolgreiche und langfristige Partnerschaft mit Krannich Solar."



Über Krannich: Krannich Solar ist führender Photovoltaik-Großhändler und Systemanbieter in Europa. Das inhabergeführte Unternehmen bietet PV-Installateuren Solarmodule, Wechselrichter, Montagesysteme, Speichersysteme, E-Mobility sowie Equipment zur PV-Anlagenüberwachung und Zubehör an. Die Unternehmensgruppe ist mit 24 Gesellschaften in 23 Ländern vertreten und beschäftigt über 450 Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich in Weil der Stadt/Hausen, nahe Stuttgart.



Über Energetica: Energetica Photovoltaic Industries wurde 1995 von CEO Rene Battistutti gegründet. Die neue Fabrik in Österreich, die eine Produktionskapazität von über einem Gigawatt Solarmodulleistung (entspricht rund fünf Mio. m² Modulfläche) hat, arbeitet im Vollausbau auf Industrie-4.0-Niveau. Damit ist das Werk in Liebenfels nicht nur die derzeit kapazitätsmäßig stärkste Produktionsanlage von Solarmodulen in Europa, sondern auch eine der modernsten Anlagen weltweit.



