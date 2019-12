Tierrechtsorganisation feiert Erfolg: Bogner steigt bis Winter 2022

2023 weltweit aus dem Pelzgeschäft aus - in Deutschland bereits zum Winter 2021/2022

München (ots) - 2015 hat das Deutsche Tierschutzbüro e.V. eine Kampagne mit dem Titel "Bogner tötet" gestartet. Ziel der Kampagne war es, dass das Modeunternehmen Bogner aus München pelzfrei wird. Mit verschiedenen Online-Aktionen und Demos vor Bogner-Modehäusern in ganz Deutschland machten die Tierrechtler*innen auf die Kampagne und das Leid der Millionen Pelztiere, die jedes Jahr für die internationale Textilindustrie getötet werden, aufmerksam. Im Rahmen der Kampagne wurde schließlich auch Bogner selbst aufmerksam und so kam es Anfang 2017 zu ersten Gesprächen zwischen den Tierrechtler*innen und dem Modelabel in München.

Im Rahmen weiterer Gespräche zwischen Bogner und der Tierrechtsorganisation verpflichtete sich das Unternehmen, die Modelinie "Fire + Ice" ab der Wintersaison 2018 komplett pelzfrei anzubieten. Bogner begründete diese Entscheidung vor allem mit der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, so war das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus gerückt. Das Deutsche Tierschutzbüro begrüßte damals den Schritt in die richtige Richtung und bezeichnete die Entscheidung als "Etappensieg" und pausierte daraufhin die Kampagne. Es folgten weitere Gespräche, die sowohl Bogner als auch das Deutsche Tierschutzbüro stets als konstruktiv und offen bezeichnet haben. Im letzten Gespräch, Ende November 2019, gab Bogner nun bekannt, dass man sich bis zum Winter 2022/2023 komplett aus dem Pelzgeschäft zurückziehen wird.

Der Ausstieg aus dem Pelzgeschäft bei Bogner wird schrittweise geschehen. In den eigenen Bogner Stores sowie in Deutschland wird bereits zum Winter 2021/2022 kein Pelz mehr verkauft werden. Der vollständige Ausstieg weltweit wird bis zum Winter 2022/2023 vollzogen sein.

Für das Traditionsunternehmen ist das zwar ein gewaltiger, jedoch notwendiger Schritt. Die Luxusmarke, bei der jahrzehntelang Pelz ein fester Bestandteil war, hat diese Entscheidung - mit Unterstützung des Deutschen Tierschutzbüros - sehr bewusst getroffen. Das Münchener Sportsfashion-Unternehmen möchte und wird für eine pelzfreie Zukunft stehen.

"Bogner setzt damit ein klares Zeichen für mehr Tierschutz und beweist, dass kein Modeunternehmen auf Echtpelz angewiesen ist, wir hoffen, dass sich andere Unternehmen daran ein Vorbild nehmen und ebenfalls pelzfrei werden", freut sich Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro e.V. Mit dem Pelzaussteig endet auch die Kampagne vom Deutschen Tierschutzbüro offiziell.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V.,

Mobil 0171-4841004 (presse @ tierschutzbuero.de).