Theater, Kabarett, Adventlesungen und Weihnachtsmärchen

Von „Hallo Christkind“ in Traiskirchen bis zum Figurentheater-Silvester in Mistelbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Donnerstag, 19. Dezember, ist das Duo Flo und Wisch mit seiner aktuellen Weihnachts-Kabarett-Revue „Hallo Christkind“ zu Gast im Kammgarnsaal Möllersdorf; Beginn ist um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/50 85 21-10 und e-mail tickets @ traiskirchen.gv.at.

Morgen, Freitag, 20. Dezember, feiert ab 16 Uhr im Kinder- und Jugendtheater THEO (TheaterOrt für junges Publikum) im Kulturzentrum Perchtoldsdorf das Stück „Ox & Esel“ von Norbert Ebel in der Regie von Birgit Oswald Premiere. Folgetermine: 21. und 22. Dezember sowie 3. bis 6. Jänner 2020 jeweils ab 16 Uhr, 23. Dezember ab 14 und 16 Uhr bzw. 24. Dezember ab 11 und 13.30 Uhr. Nähere Informationen unter 0699/19414737, e-mail kontakt @ theaterort.at und http://theaterort.at; Karten beim InfoCenter Perchtoldsdorf unter 01/866 83-400, e-mail info @ perchtoldsdorf.at und www.perchtoldsdorf.at.

Am Samstag, 21. Dezember, lädt das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten Kinder ab fünf Jahren zur Adventlesung „Pumuckl – Wintergeschichten“ von Ellis Kaut mit Lisa-Carolin Nemec; Beginn ist um 13 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Am Dienstag, 24. Dezember, heißt es im Tullner Adventdorf am Hauptplatz „Das Christkind kommt!“; ab 11 Uhr liest das Christkind dabei u. a. Geschichten vor. Nähere Informationen beim Stadtamt Tulln unter 02272/690-134, DI Verena Melzer, e-mail verena.melzer @ tulln.gv.at und www.tulln.at.

Ebenfalls am Dienstag, 24. Dezember, verkürzt im Stadttheater Wiener Neustadt „Der Bärenhäuter“ Kindern ab vier Jahren die Wartezeit auf das Christkind. Gespielt wird das Weihnachtsmärchen nach den Gebrüdern Grimm von der Wiener Neustädter Comedienbande unter der Leitung von Dagmar Leitner ab 14 Uhr. Am Dienstag, 31. Dezember, bringt dann die Wiener Neustädter Comedienbande unter der Regie von Dagmar Leitner als Silvestervorstellung ab 19.30 Uhr die Boulevardkomödie „Franziska, nimm dich in Acht!“ von Alyster Benson auf die Bühne. Karten u. a. beim Info-Point im Alten Rathaus unter 02622/373-311; nähere Informationen unter 02622/373-902 und e-mail stadttheater @ wiener-neustadt.at.

Am Freitag, 27. Dezember, wird ab 11 und 14.30 Uhr auf Schloss Hof „Drache Funki und das Lebkuchenhaus“ gespielt. Das Marionettentheater rund um die Hexe Keppelzahn, die Kobolde Luri und Kutz-Kutz, den Drachen Funki und den Zaubermeister Salbenbrau frei nach „Hänsel und Gretel“ ist für Kinder ab drei Jahren konzipiert. Nähere Informationen unter 02285/200 00, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Schließlich beendet am Dienstag, 31. Dezember, ab 16 Uhr am Hauptplatz von Mistelbach der Kindersilvester „Mit MiMi & Freunden ins neue Jahr“ die diesjährige „MiMi“-Figurentheaterreihe der Internationalen Puppentheatertage. Nähere Informationen beim Bürgerservice Mistelbach unter 02572/25 15-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

