Start Farb-Voting MQ Hofmöbel

Wien (OTS) - Wünsch Dir Deine Farbe für die MQ Hofmöbel! Von 23.12. bis 06.01. hat das Publikum die Möglichkeit, über die Farbe der neuen Sitzmöbel im MuseumsQuartier zu entscheiden, das Design bleibt gleich. Zur Auswahl stehen „Libelle“, „Kolibri“ und „Stadttaube“. Die bisherigen MQ Möbel können im Rahmen eines Ab-Hof-Verkaufs erworben werden.



„Nach zwei Jahren ist es wieder soweit, wir schenken unseren BesucherInnen neue Möbel und sie können selbst entscheiden, in welcher Farbe ihr ‚Wohnzimmer‘ ab dem Frühjahr erstrahlen soll. Daher voten und mitentscheiden, damit das MQ wieder zum schönsten Innenhof Wiens wird“, so Dr. Christian Strasser, Direktor MuseumsQuartier Wien.



Abgestimmt werden kann von 23.12. bis 06.01. rund um die Uhr auf www.mqw.at/voting. Die Aufstellung der insgesamt 76 neuen Möbel Modell „MQ Viena“ in der gewählten Farbe erfolgt dann ab Ende März im MQ Haupthof.





MQ Hofmöbel im Ab-Hof-Verkauf



Im Frühjahr wird es die Möglichkeit geben, die bisherigen vielseitigen Sitz- und Liegemöbel im Rahmen eines Ab-Hof-Verkaufs käuflich zu erwerben. Um EUR 600 kann sich jeder sein eigenes Möbel für die Terrasse oder den Garten sichern.



