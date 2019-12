SVA-Generalversammlung tagte zum letzten Mal

Wien (OTS) - am 18.12.2019: Heute fand die letzte Generalversammlung der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) statt, bevor die SVA und die SVB (Sozialversicherung der Bauern) mit 01.01.2020 in der SVS (Sozialversicherung der Selbständigen) aufgehen. „Wir stehen heute vor einem Meilenstein in der Weiterentwicklung unseres Trägers. In weniger als zwei Wochen wird die Sozialversicherung der Selbständigen als starker berufsständischer Träger durch die Verschlankung von zwei auf einen Träger – von SVA und SVB zur SVS – noch effizienter und zukunftsfähiger aufgestellt sein. Wir sind hier auf einem sehr guten Weg dazu, mit 01.01.2020 einen modernen, kundenfreundlichen und zukunftsfähigen Allspartenträger für alle Gewerbetreibenden, Bauern, Freiberufler und Neuen Selbständigen entstehen zu lassen“, so SVA-Obmann Harald Mahrer. SVA-Obmann-Stellvertreter Abg. z. NR Karlheinz Kopf ergänzt: „Die Selbstverwaltung ist und bleibt dabei auch im neuen System Garant für eine optimale Interessenvertretung.“



Wenn am 01.01.2020 die SVS mit einem Leistungsvolumen von 9 Mrd. Euro für 1,2 Mio. Versicherte entsteht, erhalten alle Selbständigen soziale Sicherheit aus einer Hand: Gesundheits-, Unfall- und Pensionsversicherung. Für die Kunden bringt das ein Plus an Gesundheits- und Vorsorge-Leistungen – so hat die SVS u.a. im November als erste Sozialversicherung bereits den neuen Ärzte-Gesamtvertrag abgeschlossen –, ein noch umfangreicheres, wohnortnahes Beratungsangebot und moderne digitale Services. „Mit unseren Beschlüssen haben wir die Basis für einen neuen Träger geschaffen, der weiterhin stabil wachsen, die Interessen aller Selbständigen klar vertreten und ihren Bedürfnissen noch besser gerecht werden kann. Das wird die soziale Sicherheit der Selbstständigen stärken und der Gesundheit jedes einzelnen Versicherten zugutekommen“, so Harald Mahrer und Karlheinz Kopf, deren Funktionsperiode als Obmann bzw. Obmann-Stellvertreter der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft mit 31.12.2019 endet. „Wir wünschen dem SVS-Überleitungsausschuss-Vorsitzenden und künftigem SVS-Obmann Peter Lehner und seinem neuen Team alles Gute!“ Ab 01.01.2020 ist Peter Lehner SVS-Obmann, die erste SVS-Verwaltungsrats-Sitzung wird am 07.01.2020 stattfinden.

SVA-Jahresbericht 2018

Auch der sehr positive Rückblick mit dem SVA-Jahresbericht 2018 war Thema der letzten SVA-Generalversammlung. Das SVA-Gesamtbudget hat 2018 5,4 Mrd. Euro betragen, 6 % mehr als 2017, was auf eine starke Wirtschaft und ein erhebliches Wachstum im SVA-Kundenstock zurückzuführen ist. Es gab 2018 8 % mehr versicherte Kunden als im Vorjahr, womit die SVA beim Kundenwachstum der dynamischste Träger in Österreich war. 4 der 5,4 Mrd. Euro Budget entfielen auf die Pensionsversicherung, 1,24 Mrd. Euro auf die Krankenversicherung und 143 Mio. auf das Pflegegeld. In der Krankenversicherung konnte das Jahr 2018 mit einer positiven Gebarung in der Höhe von 33,7 Mio. Euro abgeschlossen werden.



Auch gab es 2018 einige gute Nachrichten für SVA-Kunden, was den Ausbau der Leistungen betrifft: Die Unterstützungsleistung bei lang andauernder Krankheit für Selbständige, die keine oder weniger als 25 Dienstnehmer beschäftigen, werden seit Juli 2018 rückwirkend ab dem vierten Tag ausbezahlt, wenn der Arbeitsausfall mindestens 43 Tage dauert. Außerdem wurde der Zuschuss für die Fortzahlung erkrankter Mitarbeiter ab dem 11. Tag für Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten von 50 auf 75 % erhöht.



2018 hat die SVA außerdem große Schritte im Digitalisierungs- und Transformationsprojekt SVA2020 gemacht: Die SVA-App und der SVA-Chatbot wurden herausgebracht und die elektronische Zustellung von Schriftstücken gestartet. 20 Kilometer an Papier-Archiven und die Eingangspost wurden digitalisiert und ein damit zusammenhängendes Mitarbeiter-Cockpit geschaffen, und das Wissensmanagement-System SVAbisZ sowie das Intranet gerelauncht. Auch Künstliche Intelligenz hat die SVA seitdem erfolgreich im Einsatz. Außerdem wurden eine einheitliche Service-Telefonnummer und das Dienstleistungszentrum Erstkontakt in Salzburg aus der Taufe gehoben. Weiters ging das Portal des SVA-Gesundheitszentrums online, bei dem Patienten z.B. Risikoselbsttests oder Anamnesebogen digital ausfüllen können – und das erfolgreiche Telemedizin-Pilotprojekt „Leichter leben“ startete für Menschen mit Übergewicht. Eines ist sicher: Die Mitarbeiter werden durch die Digitalisierung langfristig mehr Zeit für die individuelle Beratung erhalten.

