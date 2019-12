Weihnachten 2019: Für zwei Drittel bringt das Christkind die Geschenke, „Stille Nacht“ schlägt „Last Christmas“

Wien (OTS) - 1000 Befragte küren „Stille Nacht“ zum beliebtesten Weihnachtslied - die Kleinsten werden vom Christkind bedacht - 75 Prozent haben einen Christbaum in der Familie



Die Österreicherinnen und Österreicher geben dem Christkind den Vorzug gegenüber dem Weihnachtsmann, 66 Prozent geben an, dass das Christkind die Weihnachtsgeschenke für die Kinder bringt, nur 12 Prozent glauben an den Weihnachtsmann, für 2 Prozent bringen Elfen und Feen die Geschenke. „An den Feiertagen stehen Traditionen im Mittelpunkt und das Christkind ist trotz des zunehmenden Weihnachtsmanns in Film und Fernsehen nach wie vor für die allermeisten Pflicht“, so Paul Unterhuber, Geschäftsführer von Demox Research.

Das ewige Lied an Weihnachten

Das beliebteste Lied der Österreicherinnen und Österreicher ist das weltweit bekannte „Stille Nacht“, für 54 Prozent ist es an den Weihnachtsfeiertagen unverzichtbar. Der Pop-Klassiker „Last Christmas“ von Wham wird von jedem dritten Befragten genannt und belegt damit den zweiten Platz - noch vor „O Tannenbaum“ mit 29 Prozent.

Weihnachten zwischen Familienfreuden und Einkaufsrummel

Für den Großteil der Befragten stehen Familienfeiern und -besuche (61%), die Zeit mit der Verwandtschaft und den Kindern (48%) an den Weihnachtsfeiertagen im Mittelpunkt. Kulinarischen Freuden rücken für 46 Prozent ins Zentrum. Der Einkauf von Weihnachtsgeschenken ist für 45 Prozent wesentlich, allerdings scheuen 46 Prozent den Rummel in den Einkaufsstraßen. Religiöses Brauchtum hält ein Drittel an Weihnachten hoch.

Christbaumkugeln dominieren, elektrische Beleuchtung hängt Wachskerzen ab

76 Prozent haben einen Christbaum in der Familie, unabhängig davon, ob auch Kinder im Haushalt sind (86%) oder nicht (73%). Beliebtester Schmuck sind und bleiben die traditionellen Christbaumkugeln. Der Baum erstrahlt eher mit elektrischer Beleuchtung (61%) denn mit Wachskerzen (31%) - damit hält der Trend zugunsten elektrischer Beleuchtung an (2018: 47%). Bei der Auswahl der Farbe zum Schmücken des Baumes ist Rot wie auch in den vergangenen Jahren dominierend (39%), gefolgt von Silber (34%) und Gold (31%).

Weniger Recycling beim Verpackungsmaterial

„Beim Verpacken der Geschenke zeigen sich die Österreicherinnen und Österreicher weniger auf Recyclingfähigkeit bedacht wie im vergangenen Jahr - nur mehr 16 Prozent achten auf recyclingfähige Materialien, (2018: 19 Prozent). Auch die Verpackung vom vergangenen Jahr wird nur mehr von 24 statt 28 Prozent verwendet“, analysiert Paul Unterhuber.

