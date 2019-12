Landesbudget mit klar sozialdemokratischer Handschrift

Leikam: Schwerpunkte des neuen Landesbudgets sind Gesundheit, Bildung und Soziales. 400 Millionen Euro für investive Maßnahmen sichern Zukunftskurs.

Klagenfurt (OTS) - „Mit dem neuen Landesbudget halten wir Kärnten auf Zukunftskurs“, betont SPÖ-Finanzsprecher Günter Leikam in seiner Wortmeldung im Rahmen der Budgetdebatte in der heutigen Sitzung des Kärntner Landtags.



„Wir verstärken damit den Aufwärtstrend in Kärnten: Seit 2016 sinkt die Arbeitslosigkeit, die Beschäftigung hingegen wächst und zum zweiten Mal in Folge sind wir Sieger, was das Wirtschaftswachstum aller österreichischen Bundesländer angeht. Mit dem Landesbudget 2020 verstärken wir diese positive Entwicklung, indem wir gezielt in zukunftsträchtige Felder investieren: von Forschung und Entwicklung, über digitale Bildung bis hin zu klimafittem Wohnbau“, erläutert Leikam einige der Schwerpunkte der Ausgabensumme von 2,64 Milliarden Euro.



„Diese sogenannten investiven Maßnahmen belaufen sich auf eine Gesamthöhe 400 Millionen Euro. Dazu ist zwar eine Neuaufnahme von Schulden in Höhe von 97 Millionen Euro nötig, damit werden aber nicht nur die genannten Zukunftsinvestitionen gesetzt, sondern auch 174 Millionen Euro an bestehenden Schulden getilgt – und darüber hinaus rührt der Schuldenstand in Kärnten aus der Steigerung von 925 Millionen Euro auf über 3,1 Milliarden Euro in der Zeit von 2002 bis 2013 sowie der Hypo-Heta-Krise her. Zudem relativiert sich die Summe der neu aufgenommenen Kredite insofern, als dass Kärntens wirtschaftliche Leistungskraft erneut stark zugenommen hat: auf ein Bruttoregionalprodukt von fast 22 Milliarden Euro“, erläutert Leikam.



„Damit sichern wir Fortschritt und gedeihliche Entwicklung für die Kärntnerinnen und Kärntner“, schließt Leikam



(Schluss)





Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Landtagsklub Kärnten, Klagenfurt