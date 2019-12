Die Initiative Wund?Gesund! blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück

Dialogforum, "Tag der Wunde" und Austausch mit Entscheidungsträgern des Gesundheitswesens zählten u. a. zu den Highlights des Jahres für die Initiative Wund?Gesund!

Wien (OTS) - Ganz im Sinne der Bewusstseinsbildung und Aufklärung für Wundmedizin und um aufzuzeigen, welchen Beitrag moderne Wundmedizin zu einer kostenoptimierten Versorgung und Behandlung leisten kann, engagierte sich die Initiative Wund?Gesund! im Jahr 2019 sehr erfolgreich mit vielen Aktivitäten und Maßnahmen. „Eine nachhaltige ‚State of the Art‘-Wundversorgung ist wesentlich, um den Menschen hochwertige Verbandstoffe und die Sicherung des Zugangs zu innovativen Therapiemethoden zu ermöglichen“, betonen die Sprecherin und der Sprecher der Initiative Wund?Gesund!, Mag. Martina Laschet und Mag. Philipp Lindinger.



4. Dialogforum der Initiative Wund?Gesund!

Um dieses Anliegen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, fungierte etwa das Dialogforum Wund?Gesund! als Plattform für einen Austausch und fördert Synergien, Kooperationen und Konsensfindung. Im Zeichen eines effizienten und innovativen Wundmanagements konnten sich die zahlreichen Anwesenden beim 4. Dialogforum im Mai dieses Jahres einen Überblick über den Ist-Stand und Innovationen der Wundversorgung in Österreich verschaffen. Impulsgeber des Abends war der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, der sich dem Thema „Die Zukunft hat bereits begonnen — Innovationen in der Gesundheitsversorgung“ widmete.



Bewusstseinsbildung und moderne Wundmedizin im Fokus des „Tag der Wunde“

Eines der Highlights des Jahres für die Initiative war der österreichweite „Tag der Wunde“ am 20. September, der bereits zum vierten Mal organisiert wurde und auf die Bedeutung der modernen Wundmedizin hingewiesen hat. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher konnten dazu motiviert werden, sich über Chancen und Möglichkeiten moderner Wundmedizin zu informieren. Mit dem Ziel, österreichweit möglichst viele Menschen zu erreichen, gab es auch dieses Jahr individuelle Aktivitäten von Apotheken, Ambulanzen und Ordinationen um die Notwendigkeit einer qualitativ hochwertigen Wundversorgung zu thematisieren. Einer der Höhepunkte fand in Tirol statt, wo gemeinsam mit dem Verein Wundmanagement Tirol im DEZ Einkaufszentrum in Innsbruck prominente Unterstützer sowie Experten das Thema der modernen Wundmedizin und aktuelle Fragestellungen, Chancen und Herausforderungen diskutierten. Im nächsten Jahr feiert der „Tag der Wunde“ sein bereits fünfjähriges Jubiläum und wird am 18. September 2020 stattfinden.“ Nähere Informationen zum „Tag der Wunde“ finden Sie unter www.tagderwunde.at.



Austausch mit Entscheidungsträgern des Gesundheitswesens

Neben zahlreichen Aktivitäten hat die Initiative Wund?Gesund! im Jahr 2019 auch auf den regen Austausch mit Entscheidungsträgern sowie Stakeholdern und Gesundheitssprecherinnen und -sprechern der einzelnen Parteien gesetzt, um Ziele und Forderungen der Initiative zu diskutieren. Im Mittelpunkt der Gespräche stand dabei die optimale Versorgung mit qualitativ hochwertigen Verbandstoffen, die Sicherung des Zugangs zu innovativen Therapiemethoden für Patientinnen und Patienten sowie auch weitere Themen zur Steigerung der Lebensqualität der Betroffenen. Dabei zeigten sich alle Gesprächspartner ausgesprochen engagiert und befürworteten die Aktivitäten der Initiative Wund?Gesund!.



Patientenbroschüre für eine moderne Wundmedizin

Um das Bewusstsein zu fördern und die optimale Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern, hat die Initiative auch eine Informationsbroschüre für Betroffene und Angehörige erstellt, mit der eine kompakte Übersicht zur modernen Wundmedizin geboten wird. In der Patientenbroschüre werden neben wesentlichen Informationen zur Wunderversorgung auch die Phasen der Wundheilung, der Unterschied zwischen akuten und chronischen Wunden sowie die Arten chronischer Wunden erklärt und die moderne Wundmedizin sowie der Weg zur Kostenübernahme näher beschrieben. Die Patientenbroschüre ist als Download unter www.wund-gesund.at abrufbar.



Die Initiative als wesentlicher Kooperationspartner

Um ihre Anliegen gemeinsam in einem größeren Rahmen vertreten zu können, setzte die Initiative Wund?Gesund! auch auf Kooperationen und Partnerschaften und hat sich mittlerweile zu einem wesentlichen Kooperationspartner im Bereich der Wundversorgung etabliert. Neben der Mitgestaltung am „1. Wiener Wundkongress“ war die Initiative auch Kooperationspartner bei der „Zweiten Steirischen Wundtagung“. Weiters war die Initiative mit Mag. Martina Laschet als Jury-Mitglied beim diesjährigen österreichischen Pflege- und Betreuungspreis „LUISE“ vertreten, wo bereits zum zehnten Mal die Österreichische Volkshilfe die „LUISE“ vergeben hat und damit das Engagement und die großartigen Leistungen von Menschen in den Bereichen Pflege und Betreuung würdigt.

