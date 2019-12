Angelobung neuer ÖVP-Bundesräte

Nach Veränderungen in Vorarlberg, Niederösterreich und der Steiermark

Wien (OTS/ÖVP-PK) - In der morgigen Sitzung des Bundesrates kommt es zu einigen personellen Veränderungen in den Reihen der ÖVP-Bundesräte.

Angelobt wird die Vorarlberger ÖVP-Bundesrätin Heike Eder. Sie folgt auf das Mandat von Martina Ess. Eder ist vor wenigen Wochen Mutter eines kleinen Sohnes geworden.

Angelobt wird der niederösterreichische Mandatar und Bürgermeister Otto Auer. Er übernimmt das Mandat der bisherigen Bundesrätin Andrea Wagner.

Angelobt werden auch vier ÖVP-Bundesräte aus der Steiermark. Nach dem großen Wahlerfolg der steirischen Volkspartei sind künftig vier statt bisher drei steirische ÖVP-Bundesräte in der Länderkammer vertreten. Wieder einziehen werden Christian Buchmann (als Listenerster) und Ernest Schwindsackl. Neu kommen die Landwirtin Ing. Isabella Kaltenegger und der Facharzt für Innere Medizin, Dr. Karlheinz Kornhäusl. „Mit zwölf Frauen und elf Männern ist die ÖVP-Bundesratsfraktion ein vorbildliches Gremium“, freut sich Dr. Andrea Eder-Gitschthaler als Fraktionsvorsitzende.

Lebenslauf Heike Eder

Heike Eder wurde im Mai 1988 in Feldkirch geboren. Im letzten Schuljahr im Schigymnasium Stams erlitt sie bei einem Trainingssturz eine Wirbelsäulenverletzung und ist seither querschnittgelähmt. Das Monoskifahren erlernte sie in der Saison nach dem Unfall. Seit 2014/2015 bestreitet sie Rennen als Behindertensportlerin und wurde in den Kader des Österreichischen Skiverbandes aufgenommen. Ihre größten Erfolge: Paralympische Bronzemedaille im Slalom im März 2018, Vorarlbergs Behindertensportlerin des Jahres 2018, Vorarlbergs Behindertensportlerin des Jahres 2017. Darüber hinaus hat Eder ein Bachelorstudium „Wirtschaftswissenschaft, Management und Economics“ in Innsbruck mit Vertiefung: Personalmanagement und Marketing und ein MBA Studium Personalmanagement an der KMU Akademie absolviert. Seit September 2013 ist Heike Eder Personalleiterin der Arbeiterkammer Vorarlberg.

Lebenslauf Otto Auer

Otto Auer, Jahrgang 1966, ist Landwirt und Weinbauer in der NÖ Gemeinde Höflein. Er absolvierte die Land- und Forstwirtschaftliche Fachschule in Obersiebenbrunn und schloss seine Ausbildung im Jahr 1988 mit der Meisterprüfung ab. Seit dem Jahr 1991 bewirtschaftet er einen gemischten Ackerbau- und Weinbaubetrieb mit dem Schwerpunkt Schweinezucht.

Für seine land- und forstwirtschaftlichen Berufskollegen setzte sich Auer bereits von 2000 bis 2004 als Bezirkskammerrat, von 2004 bis 2010 als Kammerobmann-Stellvertreter und von 2010 bis heute als Landeskammerrat in der Vollversammlung der LK NÖ ein. 2013 wurde er zum Vizepräsidenten der NÖ Landwirtschaftskammer gewählt. Im Genossenschaftssektor war er von 2000 bis 2012 Vorstandsmitglied des Verbandes Niederösterreichischer Schweinezüchter. 2008 wurde er zu dessen Obmann gewählt. Zusätzlich ist er Obmann des Absolventenverbandes der Landwirtschaftlichen Fachschule Obersiebenbrunn und seit 2005 Vorstandsmitglied der Leaderregion Römerland Carnuntum.

Für seine Mitbürger engagiert sich Otto Auer auch in der Gemeinde. Er wurde 2005 zum Bürgermeister gewählt, 2010 und 2015 wurde er neuerlich in dieser Funktion bestätigt.

Lebenslauf Ing. Isabella Kaltenegger

Die Landwirtin und Unternehmerin Ing. Isabella Kaltenegger, Mutter zweier Töchter, wurde 1975 in Graz geboren und lebt in Gaal. Nach ihrer Schulbildung arbeitete sie zunächst in der Landwirtschaftskammer Murau, Fachbereich Direktvermarktung, und dann im elterlichen Betrieb. Seit 2008 ist sie land- und forstwirtschaftliche Betriebsführerin von „Kaltenegger Limousin“, 2010 kam es zur Gründung und Übernahme der Geschäftsführung bei Kaltenegger Energie GmbH (Betreibergesellschaft für Kleinwasserkraftwerke). 2015 gründete sie die ISKA GmbH (Betreibergesellschaft Photovoltaik).

Politisch tätig ist Kaltenegger seit 1994 als Fraktionsmitglied in Gaal. Sie engagiert sich im Vorstand des steirischen Bauernbundes, ist Vorstand im Bezirksparteivorstand Murtal und Obmann-Stellvertreterin im Wirtschaftsbund Murtal.

2013 belegte Kaltenegger den zweiten Platz als Bäuerin des Jahres in Wirtschaft und Innovation, wurde 2014 für den Österreichischen Klimaschutzpreis nominiert, absolvierte 2017/2018 einen Ausbildungslehrgang zur Aufsichtsrätin und wurde 2018 Delegierte der Österreichischen Hagelversicherung.

Lebenslauf Dr. Karlheinz Kornhäusl

Der Grazer Dr. Karlheinz Kornhäusl, Jahrgang 1982, ist Facharzt für Innere Medizin. Der zweifache Vater ist Bezirksparteiobmann der ÖVP Geidorf und stellvertretender Stadtgruppenobmann des ÖAAB Graz.

Nach dem Studium der Humanmedizin in Graz von 2001 bis 2009 absolvierte er von 2009 bis 2014 die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin und von 2014 bis 2019 die Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin im LKH Südsteiermark/Standort Wagna. Seit September 2019 ist Kornhäusl Facharzt für Innere Medizin im LKH Südsteiermark/Standort Wagna, ab März 2020 im LKH II/Standort West. Seit September 2018 belegt Kornhäusl ein postpromotionelles Studium MBA „Healthcare and Hospitalmanagement“ an der JKU Linz.

