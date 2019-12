WESTbahn: Einchecken bringt Freifahrten

Reisende, die ihr Ticket freiwillig an einen bestimmten Zug binden, sammeln ab sofort Punkte

Wien (OTS) - Die WESTbahn bietet ihren Kundinnen und Kunden zahlreiche Vorteile – einer davon ist die lange Gültigkeitsdauer vieler Tickets. So sind beispielsweise Fahrkarten zum WESTstandard Preis günstig und trotzdem ab Kaufdatum ein Jahr lang gültig. Reisende entscheiden frei, welche Zugverbindung sie damit nutzen wollen.

Ab sofort wird dieses Merkmal noch weiter optimiert: Wer nämlich die Gültigkeit so eines Tickets freiwillig an einen Zug nach eigener Wahl bindet und es für diesen Zug „eincheckt“, sammelt für jeden vollen Euro einen WESTpunkt. Dabei rundet die WESTbahn die Centsummen auf den nächsten Euro auf und schreibt die Punkte am Tag nach der Reise gut. Die gesammelten WESTpunkte können für Freifahrten oder WESTbahn PLUS-Upgrades eingelöst werden. Zusätzlich werden die Reisenden durch Push-Notifications daran erinnert, für welche bevorstehende Abfahrt sie ihr Ticket eingecheckt haben. Natürlich kann die Bindung auch bis eine Minute vor der planmäßigen Abfahrt wieder gelöst oder auf einen anderen Zug geändert werden, wodurch die ursprüngliche Flexibilität des Tickets wiederhergestellt wird.

Anders als bei GPS-basierten Ticketingideen, wie sie andere Mobilitätsanbieter für die Zukunft ankündigen, trackt bei der WESTbahn niemand das Bewegungsmuster der Reisenden. „ Wir vertrauen darauf, dass unsere Kundinnen und Kunden ihren richtigen Abfahrts- und Zielpunkt kennen und auch so buchen. Uns geht es beim Einchecken für einen Zug um Auslastungsinformationen. “ sagt Thomas Posch, für den Vertrieb der WESTbahn verantwortlich. „ Durch die freiwillige Zugbindung kann die WESTbahn Auslastungen im Zug früh erkennen und die Reisenden sammeln mit wenig Aufwand Punkte für kostenlose Fahrten. Daraus ergibt sich eine Win-Win Situation, wodurch die WESTbahn noch attraktiver wird, weil die Freifahrten einem zusätzlichen Rabatt entsprechen. “

