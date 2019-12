Wiesenthal verkauft Österreichgeschäft an MERBAG

Der Schweizer Automobilhändler „Mercedes-Benz Automobil AG“ (MERBAG) übernimmt die „Wiesenthal Handel und Service GmbH“ mit ihren 6 Filialstandorten in Wien und „Mo’Drive“.

Wien (OTS) - „Mit der Schweizer MERBAG ist es uns gelungen, einen Käufer zu finden, der aufgrund seiner langjährigen und traditionsreichen Geschichte perfekt zur Unternehmenskultur von Wiesenthal in Österreich passt“ , kommentiert Henrik Starup-Hansen den Verkauf der „Wiesenthal Handel und Service GmbH“, der mit Vertragsunterfertigung am 17. Dezember 2019 finalisiert wurde. Davon umfasst sind insgesamt 6 Filialstandorte (Troststraße, Triesterstraße, Wiedner Hauptstraße, Donaustadt, Liesing und Brunn am Gebirge) sowie der Service- und Fuhrparkmanagementanbieter „Mo’Drive“. Das Closing des Deals ist bis Juni 2020 geplant. Alle 538 Mitarbeiter werden von MERBAG übernommen.

Die Schweizer „Mercedes-Benz Automobil AG“ (MERBAG) ist der eidgenössische Marktführer im Mercedes-Benz Handel. Das Unternehmen wurde im Jahr 1912 gegründet und befindet sich im Eigentum der Familie Stüber. Der nun beschlossene Kauf setzt die internationale Expansionspolitik des renommierten Automobilhändlers konsequent fort. Zuletzt wurden 6 Filialen in Mailand und 5 Filialen in Luxemburg übernommen. „Der Ankauf ermöglicht uns eine sinnvolle Erweiterung unseres Unternehmens. Wir gehen davon aus, dass wir die sehr gute Marktposition am Wiener Markt in den nächsten Jahren sukzessive ausbauen können“ , kommentiert Frau Prof. Dr. Karin Stüber, seitens MERBAG den Deal.

Fokus auf Motor-Car Group

Wiesenthal wird in Zukunft mit seiner „Motor-Car Group“ von Wien und Bratislava aus die Verkaufsaktivitäten in den Märkten Slowakei, Ungarn und Tschechien steuern. Das Unternehmen erwirtschaftet derzeit in den drei Märkten einen Handelsumsatz von 450 Mio. € und beschäftigt rd. 1.450 Mitarbeiter an 49 Standorten. Der Schwerpunkt der Handelsaktivitäten liegt in der Slowakei.

Die Wiesenthal Autohandels AG erzielte im Jahr 2018 in den Märkten Österreich, Slowakei, Tschechien und Ungarn einen Umsatz von rd. 710 Mio.€. Insgesamt wurden 2019 ca. 17.850 Fahrzeuge verkauft, 4.850 davon in den 6[1] Filialen in Wien. Im Gesamtunternehmen sind derzeit rd. 2.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 538 in Österreich. Das Unternehmen verfügt über 55 Filialen.

Die im Jahr 1912 gegründete MERBAG AG, ein Tochterunternehmen der MERBAG Holding AG, setzte im Jahr 2018 rd. 1.3 Mrd. € um. Das Unternehmen verfügt über 38 Standorte (davon 6 in Italien und 5 in Luxemburg) und verkaufte im Jahr 2018 über 27.000 Fahrzeuge. Die MERBAG AG beschäftigt derzeit rd. 2.200 Mitarbeiter. Ihr Hauptsitz befindet sich in Schlieren (ZH).

[1] Im Jahr 2018 wurden 8 Filialen in NÖ und Burgenland an die AVAG verkauft.

