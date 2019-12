Leukämie: Stammzellspender für Leonhard (3) und viele weitere Patienten gesucht

Einfache Registrierung mittels Wattestäbchen von zuhause aus möglich. Schenken Sie ein Leben zu Weihnachten.

Hard am Bodensee (OTS) - Täglich erkranken drei Menschen allein in Österreich an Leukämie. Leonhard und Günes (beide 3 Jahre alt), oder Gabi (47), sind nur einige davon. Die Spende von gesunden Stammzellen durch einen Fremdspender könnte Ihre Rettung sein.

Doch um diesen zu finden, muss er / sie sich zuerst typisieren lassen. Erst dann kann ein Abgleich mit den Gewebemerkmalen des Patienten stattfinden. Der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ verschickt dazu Sets für eine Typisierung in den eigenen vier Wänden.

Dazu wird ein Kuvert mit Wattestäbchen und einer Anleitung zugesandt. Diese Proben werden dann vom Labor auf ihre HLA-Gewebemerkmale getestet und unter einem Pseudonym in der weltweiten Spenderdatenbank gelistet. Wenn eine Übereinstimmung mit einem kranken Menschen gefunden wird, dann hat der- oder diejenige die Chance, ein Leben zu retten.

Wenn Sie zwischen 17 und 45 Jahre alt und gesund sind, dann bestellen Sie noch heute ein Typisierungs-Set. Alle Informationen sowie das Bestellformular finden Sie hier.

