Bürgermeister Ludwig lud jüdische Community zum Lichterfest ins Rathaus

Wien (OTS/RK) - Kerzen der Chanukkia anzünden, Essen mit der Familie, Geschenke und Naschwerk für Kinder: Das achttägige Lichterfest „Chanukka“ (hebräisch: Einweihung) ist ein jährlich gefeiertes jüdisches Fest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus. Es beginnt dieses Jahr am Abend des 22. Dezember. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lud zu diesem Anlass Vertreterinnen und Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinde und der jüdischen Community in Wien zum gemeinsamen Fest ins Rathaus.

„In Wien gibt es keinen Platz für Rassismus und Hetze. Das respektvolle Miteinander und das friedliche Zusammenleben zeichnen unsere Stadt aus und machen sie zur lebenswertesten Stadt der Welt“, betonte Bürgermeister Ludwig und warnte vor dem Erstarken von rechtsextremem Gedankengut in Österreich und Europa. Er erinnerte an den geplanten Campus der Religionen in der Seestadt Aspern: „Für ein gutes Zusammenleben ist das gegenseitige Kennenlernen wichtig, deshalb ist mir der Campus der Religionen ein Herzensanliegen. Der Ort wird zeigen, dass wir in Wien Religionen zusammenführen können. Während anderswo Religionen dazu benutzt werden, um Konflikte zu schüren oder sogar Kriege zu führen, schaffen wir in Wien einen Ort des Austauschs zwischen den Religionsgemeinschaften, die gemeinsam an einem Strang ziehen“, sagte Ludwig.

Pressebilder in Kürze unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar. (Schluss) ato/red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse