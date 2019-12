Von Patenschaft bis Hunde-Kunde: Sinnvolle Geschenkideen für TierfreundInnen

Tierschutzombudsstelle und TierQuarTier Wien: Freude statt Tierleid unterm Weihnachtsbaum

Wien (OTS/RK) - Es kann nicht oft genug wiederholt werden: Lebende Tiere gehören nicht unter den Christbaum! Was aber tun, wenn der Heimtier-Wunsch da ist? Womit man kleinen und großen TierfreundInnen zu Weihnachten stattdessen eine Freude machen kann, haben die Tierschutzombudsstelle und das TierQuarTier Wien zusammengetragen. „Das Schöne ist, dass alle Geschenktipps extrem sinnvoll sind – sei es, weil sie eine gute Vorbereitung für die wichtige Entscheidung für oder gegen ein eigenes Tier bieten oder weil damit ganz konkret Gutes für Tiere getan wird“, so Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien. „Wenn sich ein Familienmitglied ein Tier wünscht, dann nutzen Sie die Feiertage bitte, um sich im Kreise Ihrer Lieben intensiv mit dem Thema zu befassen.“ Die folgenden Geschenkideen können dabei helfen:

Gutschein für einen Sachkundekurs

Seit dem 1. Juli gibt es in Wien die Sachkundekurse für künftige HundehalterInnen. In der vierstündigen Veranstaltung bekommen die TeilnehmerInnen einen umfassenden Überblick über zeitgemäße Hundehaltung in der Stadt. Von der Anschaffung über die Körpersprache des Tieres bis hin zur Zahnkontrolle werden alle Aspekte rund um den Hund als Heimtier angesprochen – die perfekte Grundlage für diejenigen, die sich einen eigenen Vierbeiner wünschen. Zahlreiche AnbieterInnen bieten Gutscheine für den Sachkundekurs an. Eine Übersicht über die Vortragenden und die Kursorte finden Sie auf https://www.hunde-kunde.at.

Kosten: 40 Euro

Tiergeschichten und Fachbücher

Für Kinder gibt es zahlreiche Tier-Bücher. Nicht immer spiegeln diese jedoch einen respektvollen und an den Bedürfnissen der Tiere orientierten Umgang wider. Die Tierschutzombudsstelle hat eine Liste mit 24 Titel-Empfehlungen erstellt, die Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren wertvolles Wissen zu den Themen Tierhaltung und Tierschutz vermitteln. Von kindgerechten Fachbüchern bis hin zu Tiergeschichten, die über das Leben von Tieren in Haus, Hof, Garten und Wildnis erzählen, ist für jeden etwas dabei. Die Titelliste ist abrufbar unter https://www.tieranwalt.at. Auch für große TierfreundInnen ist ein Buch über die jeweils gewünschte Tierart ein sinnvolles Geschenk.

Kosten: ab 10 Euro

Tierpatenschaft unterm Weihnachtsbaum

In das TierQuarTier Wien kommen immer wieder Hunde, Katzen und Kleintiere, die noch viel zu jung oder schon sehr alt und krank sind. Diese Schützlinge bedeuten erhöhte Kosten für tierärztliche Versorgung, aufwändigere Pflege und besonders intensive Betreuung. Mit einer Tierpatenschaft kann ein großer Beitrag zur Versorgung und Pflege dieser Hunde, Katzen und Kleintiere geleistet werden. Tierpatenschaften gibt es für Kleintiere, Katzen und Hunde. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter http://bit.ly/TQTtierpatenschaften.

Kosten: ab 10 Euro/Monat (Kleintiere)

Körbchen, Spielzeuge und mehr für Tierheim-Tiere

Viele Menschen feiern Weihnachten im Kreise ihrer Freundinnen, Freunde und Familien. Leider können einige Hunde, Katzen und Kleintiere aus dem TierQuarTier Wien das Weihnachtsfest noch nicht in einem schönen, neuen Zuhause verbringen. TierfreundInnen haben die Möglichkeit, die Weihnachtswünsche dieser Schützlinge zu erfüllen und Weihnachtspakete zu schenken. Mehr Informationen unter http://bit.ly/TQTpakete2019.

Kosten: variabel, je nach Geschenk

