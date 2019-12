Medien-Akkreditierung für Bischofsweihe von Msgr. Dr. Josef Marketz

Akkreditierungsfrist endet am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Klagenfurt (OTS) - Am Sonntag, dem 2. Februar 2020, um 14 Uhr wird Msgr. Dr. Josef Marketz im Klagenfurter Dom zum 66. Bischof der Diözese Gurk geweiht. Da die Anzahl der Sitzplätze im Dom mit ca. 450 sehr begrenzt ist, ist für die Teilnahme von JournalistInnen eine Akkreditierung sowohl für die Domkirche als auch für das Pressezentrum direkt neben dem Dom zwingend erforderlich. Aus Platzgründen kann pro Medium für die Domkirche nur ein Sitzplatz zur Verfügung gestellt werden.

Aus organisatorischen Gründen endet die Akkreditierungsfrist am Donnerstag, dem 19. Dezember 2019. Für Akkreditierungen ist das ausgefüllte Formular (Download: www.kath-kirche-kaernten.at/bischofsweihe-akkreditierung) per Email an pressestelle @ kath-kirche-kaernten.at zu retournieren. Nach dem 19. Dezember 2019 eintreffende Akkreditierungswünsche können nicht berücksichtigt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Matthias Kapeller

Pressesprecher der Diözese Gurk-Klagenfurt

T: + 43 / (0) 463 / 57 7 70 - 1070

F: + 43 / (0) 463 / 57 7 70 - 10 79

e-mail: pressestelle @ kath-kirche-kaernten.at

www.kath-kirche-kaernten.at