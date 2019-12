ORF SPORT + mit dem FIFA-Klub-WM-Semifinalspiel CF Monterrey – FC Liverpool

Auch am 18. Dezember: Mediengespräch mit dem Vienna City Marathon Team Austria

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 18. Dezember, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Mediengespräch mit dem Vienna City Marathon Team Austria 2020 um 10.00 Uhr und des FIFA-Klub-WM-Semifinalspiels CF Monterrey – FC Liverpool um 18.20 Uhr, das Magazin „Skibergsteigen“ um 20.30 Uhr, die Höhepunkte vom Herren-Riesenslalom in Val d’Isere um 20.50 Uhr und vom Damen-Slalom in Courchevel um 21.50 Uhr sowie das „Sport-Bild“ um 22.30 Uhr.

Österreichische Top-Marathonläufer/innen sowie das Team des Vienna City Marathons und des Österreichischen Leichtathletik-Verbandes nehmen in einem Mediengespräch am 18. Dezember in Wien zu den Zielen für das Marathonjahr 2020 Stellung. Unter anderem mit dabei sind Lemawork Ketema, Peter Herzog, Christian Steinhammer, Stephan Listabarth, Eva Wutti, Gregor Högler (ÖLV-Sportdirektor), Kathrin Widu (Geschäftsführerin Vienna City Marathon), Gerhard Wehr (Geschäftsführer Vienna City Marathon) und Wolfgang Konrad (Veranstalter Vienna City Marathon).

Reporterin ist Caroline Zobernig.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2019 geht von 11. bis 21. Dezember in Katar über die Bühne. ORF SPORT + überträgt die beiden Semifinal-Begegnungen am 17. und 18. Dezember sowie das Spiel um Platz 3 und das Finale am 21. Dezember live. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 17. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at