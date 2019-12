ORF-Premiere: „Der Bergdoktor – Die dunkle Seite des Lichts“ am 18. Dezember

Winter-Special zum Start der neuen Staffel am 8. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Bevor „Der Bergdoktor“ ab 8. Jänner 2020 wieder jeweils Mittwoch um 20.15 Uhr seine Praxis inmitten der Tiroler Bergwelt für die 13. Staffel öffnet, erwartet das Publikum von ORF 2 am Mittwoch, dem 18. Dezember 2019, um 20.15 Uhr die ORF-Premiere des neuen Winter-Specials „Die dunkle Seite des Lichts“: In der Spezialfolge der beliebten ORF/ZDF-Serie versucht Hans Sigl als Dr. Martin Gruber einem alten Freund zu helfen, als dieser nach dem Tod seiner Frau plötzlich auch den zweitwichtigsten Menschen in seinem Leben zu verlieren droht – seine Tochter Nathalie. Ein romantisch-winterlicher Ausflug endet für die junge Frau, die an einer schweren Lichtallergie leidet, dramatisch. Martin stößt infolge auf Unstimmigkeiten in ihrer Krankengeschichte, die in ihm einen furchtbaren Verdacht wecken. Unter der Regie von Florian Kern standen für den 90-Minüter neben Hans Sigl u. a. Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Simon Böer, Emilia Bernsdorf, Lennart Betzgen und Mark Keller vor der Kamera. Das Drehbuch stammt von Christine Rousseau.

Mehr zum Inhalt:

Martin Grubers (Hans Sigl) alter Freund Hannes Brandt (Simon Böer) macht sich Sorgen um seine Tochter Nathalie (Emilia Bernsdorf). Seit dem Tod ihrer Mutter vor einigen Jahren leidet die 17-Jährige an einer seltenen, extremen Sonnenempfindlichkeit und hat sich an ein von der Außenwelt isoliertes Leben mit ihrem Vater gewöhnt. Ihre neuesten Symptome passen jedoch nicht ins Krankheitsbild und verunsichern den übervorsichtigen Vater. Was Hannes nicht ahnt – Nathalie hat einen Freund. Tim (Lennart Betzgen) hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihr die Welt außerhalb des goldenen Käfigs zu zeigen. Noch etwas zurückhaltend, aber mit wachsender Begeisterung, wagt sich Nathalie vor die Tür. Dick vermummt setzt sich die junge Frau zu ihrem Freund auf ein Schneemobil und genießt die unbekannte Freiheit. Doch der romantische Ausflug zu einer abgelegenen Berghütte endet abrupt. Kurz nachdem Nathalie herausgefunden hat, dass sie von Tim schwanger ist, geschieht ein Unglück. Tim bricht ins Eis ein und bleibt dort stecken. Eiskaltes Wasser droht ihn mitzureißen. Nathalie bleibt keine Wahl – Kälte und grelles Sonnenlicht nimmt sie gar nicht wahr. Sie schafft es, Tim über Wasser zu halten, bis die Bergrettung und Martin Gruber eintreffen. Während Tim daraufhin im Krankenhaus um sein Leben kämpft, scheint sich Nathalies Körper schnell von dem Vorfall zu erholen – zu schnell? Bei weiteren Untersuchungen stößt Martin auf einige Unstimmigkeiten in der Krankengeschichte der jungen Frau und hegt einen bösen Verdacht: Musste sie all die Jahre umsonst in Dunkelheit leben? Als Tim aus dem künstlichen Koma erwacht und beste Genesungs-Prognosen hört, scheint das junge Glück perfekt. Sie freuen sich beide über die Schwangerschaft und auf ein gemeinsames Leben. Doch dann verschlechtert sich Nathalies Gesundheitszustand rapide.

„Der Bergdoktor“ wird von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH in Unterföhring im Auftrag von ZDF und ORF produziert.

