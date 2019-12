Michael Schottenberg neuer „Studio 2“-Reise-Experte

„Schotti unterwegs“ jeweils Dienstag um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Bühne hat Michael Schottenberg hinter sich gelassen. Seither nimmt sich der ehemalige Direktor des Wiener Volkstheaters und Ex-„Dancing Star“ noch mehr Zeit für seine ganz große Leidenschaft, das Reisen. In mittlerweile drei Büchern hat Michael Schottenberg seine Eindrücke festgehalten und führt einen regelmäßigen Reiseblog (www.schottisreisetagebuch.at). Ab Dienstag, dem 7. Jänner 2020, wird Michael Schottenberg zudem als neuer „Studio 2“-Reise-Experte in der Rubrik „Schotti unterwegs“ jeweils Dienstag um 17.30 Uhr in ORF 2 von seinen Erlebnissen als Reisender erzählen:

„Der Unterschied zwischen Reisendem und Touristen ist der, dass der Reisende seine Überzeugungen zu Hause lässt, während der andere das Gegenteil tut. Für den Touristen ist nichts so, wie er es zu Hause gewohnt ist, und der Reisende genießt, dass die Welt auf den Kopf gestellt ist.“

Fremde Kulturen, unerwartete Begegnungen, unbekanntes Essen, so manche Sprachbarriere, die es mit Kreativität zu umschiffen gilt – all das macht für Michael Schottenberg die Faszination des Reisens aus. „Reisen ist Leben“, sagt er. „Geschichten über Menschen zu erfahren, bedeutet mir Glück.“ Wer möchte, kann Michael „Schotti“ Schottenberg im neuen Jahr jeden Dienstag auf seinem sehr persönlichen Pfad des Glücks begleiten, wenn er in „Studio 2“ von seinen Reisen erzählt.

