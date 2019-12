CCC schafft größte Schuh-Verkaufsfläche in Slowenien

Auch in Kroatien praktisch Marktabdeckung erreicht/Eröffnungsreigen in beiden Ländern

Ljubljana/Zagreb/Graz (OTS) - Nach einem vorweihnachtlichen Eröffnungsreigen wird der internationale Schuhmode-Anbieter CCC mit insgesamt rund 14.500 m² Verkaufsfläche in 18 Filialen der flächenmäßig größte Schuhanbieter in Slowenien. Und auch in Kroatien hat CCC nur sechs Jahre nach dem Markteinstieg mit nunmehr 29 Standorten praktisch die Marktabdeckung erreicht.

Slowenien

Nach den Filial-Eröffnungen im Qlandia in Maribor Mitte November mit 900 m², einer weiteren im Qlandia in Kamnik dieser Tage (mehr als 900 m²), beide auf ehemaligen Vögele/OVS-Standorten, und der kommenden im Qcenter in Murska Sobota (19. 12.) mit 800 m² wurde CCC Schuhmode der flächenmäßig größte Schuhanbieter in Slowenien. „In Slowenien mit ca. 2,082 Millionen Einwohnern haben wir unsere Präsenz heuer auf 18 Standorte erweitert und sind von knapp 6.000 Quadratmetern Verkaufsfläche um 8.500 m² auf rund 14.500 m² gewachsen“, erklärte CCC Austria General Manager Mag. Gerald Zimmermann anlässlich des jüngsten Eröffnungsreigens. Zimmermann führt von Graz aus die CCC-Geschäfte in Österreich, Slowenien und Kroatien.

Kroatien

„Mit der Eröffnung einer zweiten Filiale in Pula, am 19. Dezember in der City Mall mit mehr als 1.000 m², haben wir heuer in Kroatien (knapp 4,2 Millionen Einwohner) vier neue Standorte in Betrieb genommen“, erläutert Zimmermann. „Dadurch sind knapp 4.000 m² Verkaufsfläche dazugekommen, das sind mehr als 20 Prozent, sodass wir nun auf rund 19.600 m² Verkaufsfläche in 29 kroatischen CCC-Filialen kommen. Damit sind wir nicht nur auf der istrischen Halbinsel absoluter Marktführer, sondern haben in ganz Kroatien praktisch die Marktabdeckung erreicht“, ergänzt Zimmermann. Zusammen mit den 50 österreichischen Filialen kommt CCC Austria sechs Jahre nach dem Markteintritt auf 97 Standorte.

CCC ist der größte Schuherzeuger Europas, der am schnellste wachsende Schuhmode-Anbieter des Kontinents und seit 2014 bereits größter in den CEE-Ländern. Die CCC-Aktien werden an der Warschauer Börse gehandelt.

Im ersten Halbjahr 2019 hat die Konzern-Holding CCC S.A. rund 624 Millionen Euro Umsatz erzielt und damit eine Umsatzsteigerung von 37 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2018. Gleichzeitig stieg im dritten Quartal der Rohertrag leicht an.

Der weiterhin rasant wachsenden Online-Handel, der in 15 Ländern läuft, machte Ende September bereits rund 25 Prozent des Umsatzes aus. Aber auch der stationäre Handel wächst weiter: Ende September betrieb CCC 1.219 Stores mit rund 725.000 m² Verkaufsfläche in 18 Ländern, was einen Flächen-Zuwachs von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Inklusive des Online-Handels ist CCC in 23 Ländern präsent.

