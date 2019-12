MQ Jahres-PK: MQ Libelle, Bilderbuch, Performance Passage, Space of Urgency

Wien (OTS) - Im Rahmen der MQ Jahres-Pressekonferenz am Donnerstag, den 16. Jänner 2020 präsentiert MQ Direktor Christian Strasser erste Details zur Eröffnungswoche der „MQ Libelle“, im Rahmen derer es u.a. einen Tag der offenen Tür im Leopold Museum geben wird. Weiters wird in Zusammenarbeit mit dem Tanzquartier Wien die Performance Passage eröffnet. Zudem werden die beiden Ausstellungshighlights „Approximation by Bilderbuch“ und „Space of Urgency“ (kuratiert von Bogomir Doringer, Brigitte Felderer und Liese Kingma) vorgestellt.



MQ Jahres-Pressekonferenz 2020

Donnerstag, 16. Jänner, 10h

Barocke Suite B



Als Gesprächspartner erwarten Sie:



Christian Strasser, Direktor MuseumsQuartier Wien

Bettina Kogler, künstlerische Leitung Tanzquartier Wien

Hans-Peter Wipplinger, museologischer Direktor Leopold Museum

Maurice Ernst und Jannik Schäfer, Approximation by Bilderbuch

Brigitte Felderer, Universität für angewandte Kunst Wien, Kuratorin „Space of Urgency“



Wir bitten um Verständnis, dass im Rahmen der gesamten Pressekonferenz keine Foto- und Filmaufnahmen möglich sind. Fotomaterial wird zur Verfügung gestellt.



Um Anmeldung wird gebeten.

MQ Jahres-Pressekonferenz 2020

Datum: 16.01.2020, 10:00 Uhr

Ort: Museumsquartier , Barocke Suite B

Wien, Österreich

