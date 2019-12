Moosbrugger: Bauern begrüßen Entscheidung, voll auf heimisches Fleisch zu setzen

Eindeutige Herkunftskennzeichnung gibt Konsumenten Sicherheit

Wien (OTS) - "Wir sehen den geplanten Schritt von BILLA, ab dem Frühjahr 2020 nur noch österreichisches Frischfleisch in allen Filialen anzubieten, als äußerst positiv und begrüßen diese Entscheidung. Die Landwirtschaftskammer (LK) Österreich setzt sich seit Jahren vehement für eine klare und eindeutige Herkunftskennzeichnung ein, damit die Konsumentinnen und Konsumenten echte österreichische Qualität bekommen. Unsere Bäuerinnen und Bauern erzeugen ihre Lebensmittel mit höheren Standards als ihre Berufskollegen in anderen Ländern. Diese nachhaltige Ausrichtung der Qualitätsproduktion ist auch ein wesentlicher Grund dafür, dass die Konsumenten heimische Qualität bevorzugen", erklärte Josef Moosbrugger, Präsident der LK Österreich, zur Entscheidung des Lebensmittelhändlers BILLA, ab dem Frühjahr 2020 voll auf heimisches Fleisch zu setzen.

"Nach dem Einstieg von REWE in das AMA-Gütesiegel-Programm setzt BILLA einen weiteren mutigen Schritt, der unzweifelhaft Klarheit und Sicherheit für die Konsumenten schafft. Darüber hinaus sichert der Kauf regionaler Lebensmittel eine nachhaltige sowie klimafreundliche Landwirtschaft und ist die beste Investition in eine gepflegte Landschaft", so Moosbrugger und weiter: "Internationale Studien belegen, dass Österreichs tierische Erzeugung bereits heute effizient sowie klima- und ressourcenschonend erfolgt. Wer also beim Einkauf Regionalität bevorzugt, betreibt aktiven Klimaschutz."

Chance für Bauern



"Wir sehen in diesem Schritt auch eine Chance für unsere Produzenten, sich gemeinsam mit dem Handel auf höchstem Qualitätsniveau weiterzuentwickeln. Eine verlässliche Partnerschaft auf Augenhöhe, zum Beispiel in Form einer gut organisierten und vertraglich geregelten Zusammenarbeit, bringt strategische Vorteile für jene Bereiche der tierischen Produktion, in denen Österreich noch von der Selbstversorgung entfernt ist, wie dies beispielsweise bei Geflügel der Fall ist", ergänzte Moosbrugger. (Schluss)

