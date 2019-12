"Die MitarbeiterInnen der A1 Telekom Austria AG können auf eine ordentliche Gehaltserhöhung für 2020 nicht verzichten."

Mit dieser Erklärung reagiert der Vorsitzende des Zentralausschuss A1 Telekom Austria Werner Luksch.

Wien (OTS) - Die Kolleginnen und Kollegen haben in diesem hart umkämpften Markt mit immer weniger Beschäftigten noch mehr Leistung zu erbringen, der Druck sei gestiegen und das müsse auch honoriert werden, verlangt Luksch.



Nachdem die gutbesuchten und erstmalig gleichzeitig abgehaltenen Betriebsversammlungen in ganz Österreich am 12.12.2019 anscheinend von den Verantwortlichen nicht ausreichend ernst genommen werden, gehen wir gemeinsam zum nächsten Schritt über!



Bei der gestrigen Telekom Austria Group Aufsichtsratssitzung haben wir bis 21 Uhr den mexikanischen und österreichischen Eigentümervertretern im Beisein der Vorstände unsere Entschlossenheit für einen Arbeitskampf und die weitere Vorgehensweise klar gemacht!



Die A1 Personalvertretung werde daher für eine wirtschaftlich angemessene Gehaltserhöhung energisch und mit allem Nachdruck kämpfen. Sollte es bis Mittwoch kein annehmbares Angebot für einen Kollektiv- und Gehaltsverhandlungabschluss 2020 geben, werden am Donnerstag, den 19.12.2019, in der Zeit von 07 bis 12 Uhr Warnstreiks in ganz Österreich stattfinden.



Bezieher von Vorstandsgehältern können gerne auf Erhöhungen verzichten. Die Gehaltserhöhung 2020 muss den Kolleginnen und Kollegen ein spürbares reales Plus bringen und sicher nicht bloß die Inflationsabgeltung, sagt Luksch!



