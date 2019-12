Die „CopStories“-Cops feiern eine „Stille Nacht“

ORF-Weihnachtsspecial in Spielfilmlänge am 17. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Die ORF-„CopStories“ in Spielfilmlänge – das bringt die „Stille Nacht“ am Dienstag, dem 17. Dezember 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1. Davon fehlt jedoch in Ottakring am Heiligen Abend jede Spur:

Der Weihnachtsmann hat das Christkind angeschossen – doch bei all den Weihnachtsmännern, die so kurz vor der Bescherung durch die Straßen ziehen, ist die Spurensuche alles andere als einfach. Unter der Regie von Barbara Eder standen für das ORF-Weihnachtsspecial Johannes Zeiler, Serge Falck, Martin Zauner, Claudia Kottal, Murathan Muslu, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, Michael Steinocher, Barbara Kaudelka und David Miesmer vor der Kamera. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Karin Lomot und Mike Majzen. Gedreht wurde der Spielfilm im Winter 2016 in Wien und Umgebung.

Johannes Zeiler: „Sehr schräg, sehr rau, aber auch sehr herzlich“

Johannes Zeiler ist Oberst Andreas Bergfeld und Chef der „CopStories“-Truppe. Was sich das Publikum nun von diesem 90-minütigen Special erwarten darf? „Eine Weihnachtsgeschichte, wie es der Titel schon verrät, und wie es bei den ,CopStories‘ eben so ist, wird es sehr schräg, sehr rau, aber auch sehr herzlich.“

Claudia Kottal: „Es ist eine tolle Zeit, um eine Geschichte zu erzählen“

Claudia Kottal ist Bezirksinspektorin Leila Mikulov. Über das Special sagt sie: „Es schneit, alles funkelt, und es ist schön zu sehen, wie die Polizeifamilie zusammengewachsen ist und wie sie gemeinsam Weihnachten feiert. Und es ist eine tolle Zeit, um eine Geschichte zu erzählen, für die wir diesmal sogar 90 Minuten Zeit haben. Im Weihnachtsspecial spitzt sich ihre Privatsituation zu und lässt Leila in eine Krise stürzen.“

Mehr zum Inhalt

Das Fest der Liebe wirft seine Schatten voraus. Hektik auf den Straßen, Stress in den Einkaufszentren und vor allem Hochbetrieb für jene, die am Heiligen Abend für Ordnung und Sicherheit zu sorgen haben. In diesem Jahr sind das die Beamten rund um Andreas Bergfeld (Johannes Zeiler) und Helga Rauper (Kristina Bangert). Und sie haben tatsächlich alle Hände voll zu tun: Vermisste Personen, betrunkene Passanten, ein mysteriöser Selbstmord und ein haarsträubender Banküberfall sind da noch die geringsten Übel. Denn was dem ganz normalen Wahnsinn die Krone aufsetzt, ist ein Zwischenfall in einem Juweliergeschäft, bei dem der Weihnachtsmann das Christkind anschießt. Die Cops aus Ottakring sind also mehr als beschäftigt, bis sie spätabends endlich selbst gemeinsam Weihnachten feiern können.

„CopStories – Stille Nacht“ ist eine Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

Noch mehr ORF-Krimi aus Stadt und Land in ORF 1

Noch mehr Krimi aus Stadt und Land steht auf dem Programm, wenn die beliebte ORF-„Landkrimi“-Reihe noch ein weiteres Mal Halt in Österreich macht: Für Karl Markovics und Stefan Pohl gilt es, in Vorarlberg „Das letzte Problem“ (7. Jänner) zu lösen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at