An den Feiertagen Beethoven in Baden besuchen

Beethovenstadt Baden lädt zum Jubiläumsjahr Beethoven 2020

Wien (OTS) - Die Beethovenstadt Baden steht bereits jetzt ganz im Zeichen des Jubiläumsjahrs Beethoven2020. Auch zu den Weihnachtsfeiertagen können Interessierte Beethoven in Baden besuchen.

Die Ausstellung MYTHOS LUDWIG VAN im Kaiserhaus Baden ist Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Am 24. und 31. Dezember ist die Besuchszeit von 10.00 bis 14.00 Uhr. An Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen findet jeweils um 16 Uhr eine Übersichtsführung statt. www.kaiserhaus-baden.at.

Unter dem Titel „Immer dieser Ludwig“ finden am Samstag 21. Dezember und Samstag 4. Jänner jeweils von 10.30 – 12.00 interaktive Führungen für Kinder (6-11 Jahre) statt. Mit selbstgebastelten Hörrohren machen sich die Kleinen auf die Spur von Beethoven und erleben nebenbei, was es heißt, im Orchester zu spielen, Dirigentin oder Dirigent zu sein oder selbst Musik zu komponieren. Am 4. Jänner gibt es außerdem um 14 Uhr eine Familienführung.

Die Ausstellung beschäftigt sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit der Frage, wann und unter welchen Umständen der Mythos um Ludwig van Beethoven entstand und wie er sich im Lauf der Zeit verändert hat. Neu zu sehen ist das renovierte Beethovenklavier. Das Beethoven-Portrait von Ferdinand Georg Waldmüller – eine Leihgabe des Kunsthistorischen Museums, Sammlung alter Musikinstrumente, ist noch bis 7. Jänner zu bewundern.

Bildmaterial der Ausstellung zum Download

Das Beethovenhaus Baden ist ebenfalls von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Führungen finden Samstag, Sonntag und an Feiertagen um 17.00 Uhr statt, ab Jänner 2020 um 14.00 Uhr. www.beethovenhaus-baden.at

Die Besucher erleben im Beethovenhaus Baden Leben und Werk des Komponisten auf völlig neue, überraschende Weise. Die biedermeierlichen Wohnräume geben einen Einblick in das Leben und Umfeld des Komponisten in der Stadt Baden. Darüber hinaus werden seine Kompositionen, die in Baden entstanden sind, darunter die Neunte Symphonie, in besonderer Weise erfahrbar und hörbar gemacht. Im Shop finden sich auch zahlreiche Geschenke für Musikinteressierte.

Bildmaterial des Beethovenhauses Baden zum Download

Baden Beethoven 2020

Die Stadt Baden steht im Jubiläumsjahr 2020 ganz im Zeichen des großen Komponisten und feiert ihren berühmten Kurgast mit zahlreichen Veranstaltungen. beethoven2020.baden.at

Rückfragen & Kontakt:

SKYunlimited

Mag. Sylvia Marz-Wagner MAS

0699 16448001

sylvia.marz-wagner @ skyunlimited.at