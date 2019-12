ORF SPORT + mit dem FIFA-Klub-WM-Semifinalspiel CR Flamengo –AL Hilal FC

Auch Skicross-Weltcup in Arosa am 17. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 17. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom FIFA-Klub-WM-Semifinalspiel CR Flamengo – AL Hilal FC um 18.20 Uhr und vom Skicross-Weltcup in Arosa um 20.30 Uhr, Formula E Street Racers um 21.30 Uhr und die Höhepunkte vom Weltcup-Skispringen Team in Klingenthal um 22.00 Uhr.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2019 geht von 11. bis 21. Dezember in Katar über die Bühne. ORF SPORT + überträgt die beiden Semifinal-Begegnungen am 17. und 18. Dezember sowie das Spiel um Platz 3 und das Finale am 21. Dezember live. Kommentator ist Daniel Warmuth.

In Arosa in der Schweiz geht am 17. Dezember der dritte Weltcup-Bewerb der Skicrosser in dieser Saison über die Bühne. Kommentator ist Philipp Maschl. (ORF-TVthek live von 20.10 bis 21.30 Uhr)

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 16. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at