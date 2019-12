Startschuss der Initiative "LEBENSMITTEL.WERTSCHÄTZEN."

Plattform Lebensmittel lädt zu bundesweitem Schulterschluss zwischen Landwirtschaft, Industrie und Handel für den Konsumenten

Wien (OTS) - Lebensmittel sind kostbar. Ihnen kommt gerade jetzt in der Weihnachtszeit bei den Konsumenten hohe Relevanz zu. Die laufenden Regierungsverhandlungen legen den regulativen Rahmen für die Wertschätzung und Wertigkeit österreichischer Lebensmittel in den nächsten Jahren fest. Laut aktuellen Zahlen von Eurostat geben die heimischen Verbraucher rund 9,7% ihres verfügbaren Haushaltsbudgets für Lebensmittel aus. Damit liegt Österreich im EU-Vergleich nur auf dem viertletzten Platz.

Faktoren wie Regionalität, Saisonalität oder Qualität von Lebensmitteln sind vielen Konsumenten bereits wichtig. Die Initiative "LEBENSMITTEL.WERTSCHÄTZEN.“ verfolgt nun das Ziel, den Wert heimischer Lebensmittel noch intensiver zu vermitteln, damit diesen beim täglichen Einkauf der Konsumenten ein noch höherer Stellenwert beigemessen wird.

"Um den österreichischen Lebensmitteln auch ihren verdienten Wert zu geben, ist es wesentlich, von der Preisdiskussion wegzukommen und eine Kaufentscheidung zu Gunsten regionaler Lebensmittel zu unterstützen", erklärt Handelsverband-Vizepräsident Frank Hensel das Ziel der neuen Initiative LEBENSMITTEL.WERTSCHÄTZEN.

Ziel: Schulterschluss der Wertschöpfungskette zur Förderung heimischer Lebensmittel

Der heimische Handel arbeitet hierfür u.a. mit wertvollen Initiativen wie "Land schafft Leben", "Lebensmittel sind kostbar" oder der "Supply Chain Initiative" zusammen, um die 165.000 Bauernhöfe in Österreich bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam mit allen Partnern in der Lebensmittel-Wertschöpfungskette eine nachhaltige, lokale Produktion zu fördern.

"Wege zum Ziel gibt es viele. Um den sinnvollsten zu wählen, möchten wir allen Partnern der nationalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette den Dialog auch in diesem Rahmen anbieten", sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Österreich als EU-weiter Vorreiter im Bereich Lebensmittelqualität

Die österreichischen Umwelt- und Tierschutzstandards sind so hoch wie in kaum einem anderen Land. Daher setzt der heimische Lebensmittelhandel in vielen Bereichen auf österreichische Produkte – häufig zertifiziert mit dem AMA Gütesiegel. In den Regalen findet sich eine Vielzahl an regional und lokal produzierten Qualitätsprodukten aus biologischem Anbau. Der Handel trägt damit entscheidend zum Erhalt landwirtschaftlicher Strukturen und Produzenten in Österreich bei. Er fördert eine lokale, regionale Produktion und bietet für heimische Landwirte substanzielle Absatzchancen.

Heute hat Österreich den EU-weit höchsten Bio-Anteil im Lebensmittelhandel. Im Bereich der Milchprodukte stammen Eigenmarken zu 95 Prozent aus österreichischer Produktion, bei den Backwaren liegt der Anteil bei 90%, bei Fleisch sind es rund 70%, und bei Obst und Gemüse liegt der Lebensmittelhandel im Jahresschnitt bei rund 50 bzw. in den Sommermonaten bei über 75%.

Sofern es auf politischer Ebene Überlegungen zur Einführung einer Herkunftskennzeichnung gibt, erwartet sich der Lebensmittelhandel, der bereits in Vorleistung gegangen ist, dass jedenfalls auch Gemeinschaftsküchen, Kantinen, Gasthäuser, Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser davon erfasst werden. Alle Beteiligten setzen in einem solchen Falle darauf, dass sich der bürokratische Mehraufwand in Grenzen hält und auf Planungssicherheit und realistische Übergangsfristen geachtet wird.

"Die Partner der Lebensmittel-Wertschöpfungskette dürfen sich von der Politik erwarten, in die Planung und Umsetzung etwaiger Transparenzinitiativen aktiv miteinbezogen zu werden", ergänzt Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handelsverbandes.

Nachhaltigkeit: Handel unterstützt Plan für ein klimaneutrales Europa bis 2050

Der heimische Handel lebt "Green Commerce" im EU-Vergleich bereits vorbildhaft. Der Handelsverband hat hierzu als bundesweiter Sprecher und Partner des Handels eine eigene Nachhaltigkeits-Initiative lanciert und unterstützt den European Green Deal der EU-Kommission für ein klimaneutrales Europa bis 2050.

Die Initiative LEBENSMITTEL.WERTSCHÄTZEN. freut sich auf weitere Teilnehmer und vereint folgende österreichische Lebensmittelhändler unter ihrem Dach, die bereits in Vorleistung gegangen sind:

REWE International AG

SPAR Österreichische Warenhandels-AG

HOFER KG

LIDL Österreich GmbH

Metro Österreich GmbH

TOP-TEAM Zentraleinkauf GmbH / Transgourmet



Unimarkt Handels-GmbH

dennree Naturkost GmbH

"Österreichische Lebensmittel punkten nicht nur durch die hohe Qualität, sondern auch durch die transparente Nachverfolgbarkeit entlang der Lieferkette. Die Werte regionaler Lebensmitteln sind für die REWE International AG unverzichtbar – daher wurde das regionale Sortiment in den letzten Jahren stark ausgebaut."

Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG

"Als österreichische Handelskette sind wir seit 65 Jahren verlässlicher Partner der heimischen Lebensmittelerzeuger. Dies gilt im speziellen auch für unsere beliebten SPAR-Eigenmarken. Hier ist uns die österreichische Erzeugung ein ganz besonderes Anliegen: Wir bevorzugen immer heimische regionale Erzeugung und wir haben auch schon mehrfach Produktionen aus dem Ausland nach Österreich zurückgebracht.“

Gerhard Drexel, Vorstandsvorsitzender SPAR Österreichische Warenhandels-AG

"Regionale Wertschöpfung ist ein wesentlicher Eckpfeiler von HOFER in Österreich. Als einer der größten Abnehmer der heimischen Landwirtschaft haben wir uns im Laufe der vergangenen 50 Jahre ein umfangreiches Produzentennetzwerk in den verschiedenen Regionen aufgebaut, Transportwege minimiert und uns mit Fairness und 'Handschlagqualität' einen Namen als verlässlicher Partner gemacht."

Horst Leitner, Generaldirektor HOFER KG

"Viele Konsumenten wollen die Kaufentscheidung nicht nur über den Preis, sondern auch über die Herkunft eines Lebensmittels treffen. Deshalb bieten wir unseren Kunden neben den internationalen Eigenmarken auch klar erkennbare und unterscheidbare österreichische Eigenmarken von heimischen Produzenten an. Diese Produzenten sind auch transparent auf der Verpackung angeführt."

Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung LIDL Österreich GmbH

"Unser Anspruch in Sachen Nachhaltigkeit ist, die richtigen Dinge kontinuierlich besser zu machen. Das heißt: Mehrwert für unsere Kunden zu generieren und gleichzeitig verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen sowie positive Auswirkungen für die Gesellschaft zu schaffen. Daher müssen unsere Waren und Dienstleistungen auf ganzer Linie überzeugen: Durch Qualität. Durch Sicherheit. Durch Sozial- und Umweltverträglichkeit."

Xavier Plotitza, CEO Metro Österreich GmbH

"Wir haben in Österreich eine unglaublich schöne Landschaft, die hochqualitative Lebensmittel hervorbringt. Diese gilt es im Schulterschluss zwischen Bauern, Industrie, Handel, Konsumenten und Gästen zu schätzen und zu wahren. Die Politik und alle Interessenvertretungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette tragen dabei ein hohes Maß an Verantwortung. Folgen wir dem Megatrend der 'Differenzierung' und verlassen die reine Preisfokussierung auch bei Lebensmittel."

Manuel Hofer, Geschäftsführer TOP-TEAM Zentraleinkauf GmbH / Transgourmet



"Unimarkt ist der führende Händler, wenn es um das Thema regionale, nachhaltig biologische Lebensmittel aus der Region geht. So machen diese Produkte bei uns eine Umsatzanteil von deutlich über 20% aus. Aufgrund unserer Familienstruktur stehen wir für eine gelebte Wertschöpfungskette mit unseren lokalen und regionalen Bauern und Produzenten."

Andreas Haider, Geschäftsführer Unimarkt Handels-GmbH

"Biologische undregionale Lebensmittel – beides liegt uns und unseren Kunden am Herzen. Deshalb pflegt denn’s Biomarkt langjährige, faire und vertrauensvolle Partnerschaften mit regionalen Produzenten und Lieferanten aus ganz Österreich."

Brigitte Nagy, Leitung Personal & Verwaltung dennree Naturkost GmbH

