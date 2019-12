BWT bringt mehr Balance in die Weihnachtszeit und hilft bei Neujahrsvorsätzen

Balanced Alkalized Water hilft ausgeglichen durch Festessen und Weihnachtsfeiern zu kommen. Das perfekte Geschenk für alle mit guten Neujahrsvorsätzen.

Mondsee (OTS/LCG) - Mit Balanced Alkalized Water bringt Europas führendes Wassertechnologieunternehmen erstmals alkalisches Wasser auf den Markt. Der Konsum von Balanced Alkalized Water kann sich positiv auf den Säure-Basen-Haushalt auswirken und das innere Gleichgewicht unterstützen. Damit ist es nicht nur in der Vorweihnachtszeit der optimale Begleiter zu üppigem Keks-Genuss und feierlichen Festessen. Es hilft auch, gute Neujahrsvorsätze für einen bewussten Lebensstil in die Tat umzusetzen. Die innovative Filtertechnologie für Balanced Alkalized Water bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Störende Geruchs- und Geschmacksstoffe im lokalen Leitungswasser werden reduziert – das Trinkwasser wird dadurch noch besser. Zudem erhöht der BWT-Filter den pH-Wert auf 8,5, wodurch das Wasser alkalisch wird. So trägt es zu mehr Ausgleich und Wohlbefinden im Alltag bei. Vor allem Menschen, die privat oder beruflich mit Stress konfrontiert sind oder sich nicht immer optimal ernähren können, profitieren von der wohltuenden Balance.

Ausgeglichen in das neue Jahr

Gerade in der Adventszeit führt üppiges Essen häufig zu einer Übersäuerung. Das basische Balanced Alkalized Water von BWT stellt den optimalen Ausgleich dar. Bei vielen Menschen führen sanfte Ausgleichssportarten wie Yoga, Pilates oder Wandern die Liste der Neujahrsvorsätze an. Besonders bei sportlicher Betätigung sollte auf den ausreichenden Wasserkonsum geachtet werden. Mit Balanced Alkalized Water von BWT schmeckt jeder Schluck nicht nur besser, sondern fördert auch das persönliche Wohlbefinden.

Eine Wohltat für Körper und Umwelt

Die Entscheidung für Balanced Alkalized Water von BWT tut gleich doppelt gut. Sie freut auch die Umwelt. Wer Wasser aus dem BWT-Tischwasserfilter trinkt, kann leicht auf Plastikflaschen verzichten und reduziert seinen Müllberg und CO2-Fußabdruck deutlich.

Die neuen Filterkartuschen für Balanced Alkalized Water passen in alle formschönen BWT-Tischwasserfilter und sind in gut sortierten Apotheken sowie im Online-Shop auf www.bwt.com/shop erhältlich.

