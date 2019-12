Großes Fest zum 50. Jubiläum in der Wiener HOFBURG

Wien (OTS) - Der Countdown zum Jahresende läuft. Nur noch wenige Wochen bis der Jahreswechsel in der Wiener Hofburg prunkvoll gefeiert wird. Bereits zum 50. Mail lädt der Jubiläumsball zum glamourösen Auftakt der Wiener Ballsaison.

„Ob im Zeremoniensaal, dem einstigen Thronsaal der Habsburger, oder im Rittersaal, wo Maria Theresia getauft wurde, jeder Saal erzählt seine Geschichte und verzaubert die Ballgäste mit einzigartigem Flair.“, so Direktorin Alexandra Kaszay.

Ilona Revolskaya, Boris Pfeifer, Barbara Petrasek sowie die TänzerInnen der Vereinigung Wiener Staatsopernballett (Choreograf Lukas Gaudernak) und das Eröffnungskomitee der renommierten Tanzschule Elmayer sind nur einige der erstklassigen KünstlerInnen des diesjährigen HOFBURG Silvesterballs.

Neben einer fantastischen Eröffnungseinlage findet zu Mitternacht eine erstklassige Show mit Countdown, Glockenläuten der Pummerin und dem beliebten Donauwalzer statt. Außerdem wird zum ersten Mal die Komposition von Pavel Singer „Happy Birthday Hofburg Silvesterball“ aufgeführt!

Ein kurzer Überblick über die diesjährigen Highlights:

Pflücken Sie Ihren Glücksklee in einem Meer von frischem 4-blättrigen Klee!

in einem Meer von frischem 4-blättrigen Klee! Tausende Neujahrswünsche auf unserem Wunschzettelbaum , der Ihre gehört dazu!

, der Ihre gehört dazu! Lassen Sie sich im Fotostudio von Foto Fayer für Ihr persönliches Erinnerungsfoto ablichten und verschicken Sie Ihr Selfie in die ganze Welt!

für Ihr persönliches Erinnerungsfoto ablichten und verschicken Sie Ihr Selfie in die ganze Welt! Verzieren Sie Ihr persönliches Punschkrapferl !

! Rauchfangkehrer, Glücksklee, Hufeisen - zahlreiche typische Silvester-Glücksbringer begleiten Sie in das neue Jahr!

begleiten Sie in das neue Jahr! Drehen im ¾ Takt: ein eigener Tanzmeister steht im Strictly-Waltz-Room zur Verfügung.

zur Verfügung. Orchestermusik von Walzer bis Jazz , sowie ein Live-DJ

, sowie ein Wiener Heuriger, Wiener Kaffeehaus, Birthday-Lounge & Champagner Bar von Motto Catering

& von Stilvolle Präsente zur Erinnerung an den 50. HOFBURG Silvesterball: exklusive Duftnote „Mon Guerlain“ von Guerlain im Flacon für unsere Damen handgefertigte Pralinen aus der Manufaktur XOCOLAT für unsere Herren feines HOFBURG Silvesterball Champagnerglas mit unverkennbarem Branding edler Damenfächer aus unserer HOFBURG Silvesterball-Collection in Gold – für kokette Flirts





Neben vielen heimischen Gästen zieht der HOFBURG Silvesterball internationale Gäste aus aller Welt an, die sich auf ein „Time to Celebrate“-Erlebnis einstimmen. Insgesamt werden an die 2.500 Gäste aus knapp 50 Nationen erwartet.

Feiern auch Sie mit uns gemeinsam den Abschied vom alten Jahr und die Geburt des neuen Jahres! Time to Celebrate – feiern Sie mit uns den HOFBURG Silvesterball!

Details:

Datum: 31. Dezember 2019

Ort: Prunksäle, HOFBURG Vienna, Heldenplatz, 1010 Wien

Entrée: für Dinergäste: 18.30 Uhr; für Ballgäste: 21.15 Uhr

Balleröffnung: 22.30 Uhr; Ballende: 04.00 Uhr

Ticketkategorien:

Grand Ticket mit Galadinner ab 520,- Euro pro Person:

Inklusive Eintritt und 1 Glas Sekt zur Begrüßung sowie Tischplatzreservierung, 4-gängigem Galadinner mit Weiß & Rotwein, Mineralwasser sowie 1 Glas Champagner zu Mitternacht.

Star Ticket ab 250,- Euro pro Person:

Inklusive Eintritt, Tischplatzreservierung und Glas Sekt zur Begrüßung.

Circle Ticket zu 170,- Euro pro Person:

Inklusive Eintritt und 1 Glas Sekt zur Begrüßung.

Circle Ticket für Studenten 70,- Euro pro Person:

Inklusive Eintritt und 1 Glas Sekt zur Begrüßung.

