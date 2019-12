Marcel Hirscher, Max Verstappen, Boris Becker und Zlatko Junuzovic bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“

Geballte Star-Power bei der großen Jahresabschluss-Gala, am Montag, 16. Dezember, ab 21:15 Uhr, bei ServusTV

Wals (OTS) - Stars, Stars, Stars machen der großen Jahresabschluss-Gala von „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ am Montag, ab 21:15 Uhr, ihre Aufwartung. Im Mittelpunkt steht freilich das mit Spannung erwartete erste große Fernseh-Interview von Marcel Hirscher nach seinem Rücktritt. Christian Nehiba, Christian Brugger, Andreas Gröbl und Birgit Nössing, die erste weibliche Moderatorin in der zehnjährigen Geschichte der Sendung, lassen mit ihren prominenten Gästen die Highlights von 2019 noch einmal Revue passieren und blicken voraus, was das Supersportjahr 2020 bereit hält.

Hirscher über sein Leben als Ski-Pensionist

Erstmals nach seinem Rücktritt von der großen Ski-Bühne nimmt sich Marcel Hirscher Zeit für ein ausführliches Fernseh-Interview. Man darf gespannt sein, was der achtfache Gesamtweltcup-Sieger bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ über sein Leben als „Ski-Pensionist“ zu sagen hat, wie er den Auftakt der neuen Weltcup-Saison verfolgt und welche Pläne er für seine Zukunft hat.



Motorsport-Power pur: Verstappen, Marko, Lorenzo

Neben dem TV-Comeback von Hirscher steht mit Max Verstappen auch ein Major Player der Formel 1 im Hangar-7 Rede und Antwort. Weiters spricht Mathias Lauda über den Tod seines Vaters, Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko über die Zukunft der Königsklasse und MotoGP-Ikone Jorge Lorenzo präsentiert sich nach Beendigung seiner grandiosen Karriere noch einmal den österreichischen Fernsehzusehern.



Becker, Schett, Junuzovic, Schlager, Schmidhofer, Venier

Boris Becker und Barbara Schett würdigen das Tennisjahr von Dominic Thiem. Alexander Schlager erklärt den sensationellen Erfolgslauf des LASK, Zlatko Junuzović die epischen Auftritte des FC Red Bull Salzburg in der Champions League. Und Nicole Schmidhofer und Stephanie Venier verraten, wie Österreich auch in Zukunft die beste Skination der Welt bleiben soll.



Rückfragen & Kontakt:

Thomas Hofer

thomas.hofer @ servustv.com

+43 664 8397761