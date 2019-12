Startschuss für die “Almkulinarik by Richard Rauch”: Haubenkoch lud zum Auftakt auf die Schladminger Waldhäuslalm

Hüttenwirte der Region Schladming-Dachstein servierten erstmals ihre speziell kreierten Gerichte / 100 geladene Gäste verkosteten die kulinarischen Winter-Highlights am Berg

Schladming (OTS) - Der erst kürzlich vom Restaurantführer “Gault Millau” mit einer vierten Haube ausgezeichnete Starkoch Richard Rauch bringt in diesem Winter seine kulinarischen Künste auf die Berge der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein (www.schladming-dachstein.at). Auf 14 ausgewählten Hütten entlang von Skipisten, Langlaufloipen und Winterwanderwegen wird während der Skisaison je ein speziell interpretiertes Gericht serviert. Zum Start seines neuen Projekts mit dem Titel “Almkulinarik by Richard Rauch” lud der aus der täglichen ORF Sendung „Schmeckt perfekt“ bekannte TV-Koch gemeinsam mit den beteiligten Hüttenwirten knapp 100 Gäste in die Schladminger Waldhäuslalm >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at