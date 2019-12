ORF SPORT + mit dem Skicross-Weltcup in Montafon

Auch am 14. und 15. Dezember: Eisschnelllaufen, Freestyle, Skispringen, Snowboard, Langlaufen, Bob, Judo, Biathlon und Handball

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 14. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Freestyle-Weltcup in Bejing (Big Air) um 9.25 Uhr, vom Skicross-Weltcup in Montafon um 10.50 Uhr, vom Skisprung-Weltcup der Damen in Klingenthal um 12.25 Uhr, vom Snowboard-Weltcup in Bejing (Big Air) um 13.15 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Davos (Sprint Freistil Damen und Herren) um 14.00 Uhr, vom Bob-Weltcup in Lake Placid (Herren Vierer 1. Lauf um 16.00 Uhr, 2. Lauf um 17.30 Uhr, Damen Zweier 1. Lauf um 20.30 Uhr, 2. Lauf um 21.30 Uhr), vom Snowboard-Weltcup in Cortina (PGS) um 18.55 Uhr und von der World Judo Tour – Masters Qingdao zeitversetzt um 22.40 Uhr, das Yoga-Magazin um 7.55 und 8.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 15.50, 17.10, 18.40 und 21.20 Uhr sowie die Höhepunkte vom Ringen-Bundesliga-Finale A.C. Wals – KSK Klaus um 21.10 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Eisschnelllauf-Weltcup in Nagano (500 m Damen) um 8.05 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Davos (10 km Freistil Damen um 10.40 Uhr, 15 km Freistil Herren um 14.50 Uhr), vom Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Verfolgung Frauen um 11.55 Uhr, Staffel Herren um 14.10 Uhr), vom Bob-Weltcup in Lake Placid (Herren Vierer 1. Lauf um 16.20 Uhr, 2. Lauf um 17.30 Uhr) und vom spusu-Handball-Liga Austria-Spiel Insignis Westwien – HSG Graz um 18.50 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.10, 9.10, 10.10 und 13.20 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.40, 9.40 und 12.50 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 13.50, 17.10, 18.40 und 22.50 Uhr sowie die Höhepunkte vom Herren-Slalom in Val d’Isere um 20.50 Uhr und vom Damen-Super-G in St. Moritz um 21.50 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 15. Dezember.

Im Chinas Hauptstadt Bejing steht am 14. Dezember der zweite Big-Air-Bewerb in dieser Saison auf dem Programm. Kommentator ist Michael Mangge.

In Montafon in Vorarlberg tragen die Skicrosser am 14. Dezember ihren zweiten Bewerb in der laufenden Weltcup-Saison aus. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Nach den beiden Auftaktspringen im Lillehammer bestreiten die Damen am 14. Dezember in Klingenthal in Deutschland ihren dritten Weltcup-Bewerb. Kommentator ist Michael Roscher, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Andreas Goldberger. (ORF-TVthek live von 11.40 bis 13.15 Uhr)

Der dritte von fünf Weltcup-Big Air-Bewerben den Snowboarder wird am 14. Dezember in der chinesischen Hauptstadt Bejing ausgetragen. Kommentator ist Michael Mangge. (ORF-TVthek live von 12.25 bis 14.00 Uhr)

Am 14. Dezember stehen in Davos in der Schweiz Sprintbewerbe der Damen und Herren, am 15. Dezember ein 10-Kilometer-Bewerb der Damen und ein 15-Kilometer-Bewerb der Herren auf dem Programm. Kommentator ist Johannes Hahn.

Vom 13. bis 15. Dezember macht der Bob- und Skeleton-Weltcup erneut in Lake Placid Station. Bereits am 7. und 8. Dezember wurden die aus Park City verlegten Bewerbe in der US-Olympiastadt ausgetragen. Kommentator ist Florian Prates. (ORF-TVthek: Damen 1. Lauf live von 20.00 bis 21.10 Uhr, Herren Vierer 1. Lauf live von 16.00 bis 17.10 Uhr)

Einen Parallel-Riesenslalom tragen die Snowboarder am 14. Dezember in Cortina d’Ampezzo in Italien aus. Kommentator ist Michael Mangge.

Beim Masters in Qingdao in China sind im Rahmen der World Judo Tour rund 450 Athletinnen und Athleten aus 70 Nationen aus allen fünf Kontinenten vertreten. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. (ORF-TVthek live von 10.00 bis 12.30 Uhr)

Zweite Station des Biathlon-Weltcups 2019/20 ist vom 13. bis 15. Dezember Hochfilzen in Tirol.

Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann.

Vierte Weltcup-Station der Eisschnellläufer ist Nagano in Japan. ORF SPORT + überträgt die beiden Rennen der Damen über 500 Meter am 13. und 15. Dezember live. Kommentator ist Toni Oberndorfer.

In der spusu Handball Liga Austria hat Insignis Westwien am 15. Dezember HSG Graz zu Gast. Kommentator ist Johannes Hahn.

