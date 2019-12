St. Anna Kinderspital: Es leuchtet besonders

Die Umstellung auf LED Beleuchtung reduziert im St. Anna Kinderspital die CO2-Emissionen um rund 70 Tonnen pro Jahr. 1.100 Leuchten wurden getauscht.

Wien (OTS) - Im Dezember 2018 entschied die Geschäftsleitung des St. Anna Kinderspitals die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung. Auf Basis eines Contracting-Modells wurde Wien Energie gemeinsam mit dem Partner Helbich damit beauftragt. „In Summe wurden 1.100 Leuchten getauscht, wodurch sich nicht nur die Beleuchtungssituation deutlich verbessert hat, sondern auch erhebliche Energieeinsparungen realisiert werden konnten“, betont Werner Eibler, Verwaltungsdirektor des Kinderspitals.

Die Einsparung an Strom für die Beleuchtung beträgt rund 250.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht dem Jahresstromverbrauch von 100 Wiener Haushalten. Die Anschlussleistung der Beleuchtung konnte von 71 auf 23 Kilowatt reduziert werden.

Bei der Umrüstung wurden LED-Tubes, LED-Paneele, Stiegenhausleuchten und Downlights installiert. Durch den Einsatz langlebiger Leuchtmittel kann auch der Wartungsaufwand reduziert werden. Die Stromkosten konnten um über 22.000,- € reduziert werden, so dass die Amortisationszeit lediglich knapp vier Jahre beträgt. „Alles in allem ein wahres Leuchtturmprojekt und nach der Fassadenbegrünung ein weiterer Schritt in der ökologischen Ausrichtung des Kinderspitals“, so Eibler.

