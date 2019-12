Aviso Pressekonferenz: 20 Forderungen für eine starke Sozialpolitik an die neue Bundesregierung

Maßnahmen in den Bereichen soziale Absicherung, Pflege, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslosigkeit und Flüchtlingshilfe

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 17.12.2019, um 10 Uhr präsentieren VertreterInnen von fünf Mitgliederorganisationen des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen sowie dessen Geschäftsführerin Sandra Frauenberger 20 Forderungen an die künftige Bundesregierung. Im Vordergrund steht dabei eine gute soziale Absicherung zur Armutsbekämpfung sowie ein Ausbau von Maßnahmen in den Bereichen Pflege, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslosigkeit und Flüchtlingshilfe.

Am Podium:

Marianne Hengstberger, Wiener Sozialdienste

Alexander Lang, Wiener Rotes Kreuz

Robert Oberndorfer, Caritas Socialis

Wolfgang Waldmüller, HABIT

Tanja Wehsely, Volkshilfe Wien

Sandra Frauenberger, Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen

Wann: 17.12.2019, 10 Uhr

Wo: Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen, Seidengasse 9, 1070 Wien

