Agenturchef macht sich zum Trottel – schon wieder!

Wien (OTS) - Die neovideo, Österreichs wichtigster Onlinevideokongress, findet am 19. März 2020 statt – und der Veranstalter, News on Video-Geschäftsführer Martin Wolfram, macht sich wie jedes Jahr in einem Videospot zum Gespött.

Das Motto der neovideo 2020 ist „Kreativität trifft Daten“ – und die Videoagentur News on Video, die den Kongress veranstaltet, hat das Kongressmotto allegorisch verfilmt und dabei keine Kosten, keine Mühen und vor allem keine Peinlichkeiten gescheut. Aber schauen Sie selbst wie die Dreharbeiten verlaufen sind:

https://www.neovideo.com/neovideo-2020-das-video

Der finale Film wird am 19. Dezember um Punkt 12:00 in den Kanälen von News on Video veröffentlicht.

Nach einer Overhead-Projektor-Präsentation 2017, den 13 nachgestellten viralen Videos 2018 und dem Zauberkasten-Video 2019 ist das heurige „Kreativität trifft Daten“ Kongressvideo sicher das bisher aufwendigste der VideostrategInnen rund um Geschäftsführer Martin Wolfram.

Der Onlinevideo-Kongress neovideo wird am 19. März 2020 im Radisson Blu Park Royal Palace Hotel in 1140 Wien stattfinden. Neben Vorträgen zu Themen wie Contentstrategie, virale Onlinevideos oder Neuroscience of Video wird es viele Workshops zu Kreation, Verbreitung, Datennutzung und auch viele Case Studies geben. Unter anderem kommt zum ersten mal der mit über 500.000 Followern und 70 Millionen views erfolgreiche Anwalt Christian Solmecke nach Österreich, die Berliner Verkehrsbetriebe erzählen ihre Erfolgsgeschichte, RTL-Interactive verrät Tricks und viele österreichische Profis von den ÖBB bis hin zu A1now-TV zeigen wie´s geht. Präsentiert wird der Kongress erstmals nicht nur von Martin Wolfram selbst sondern auch von der Onlinemarketingspezialistin Cosima Serban.

Link Kongresshomepage www.neovideo.com

NEWS ON VIDEO, 2008 von Martin Wolfram und Andreas Modritsch gegründet, ist die Videoagentur mit dem Blick fürs Wesentliche. Durch professionelle Filmproduktionen schafft sie visuelle Kunstwerke, die im Gedächtnis bleiben: vom Imagefilm über Werbespots und Online-Videos bis hin zur Reportage. Betreut werden namhafte Kunden in vielen unterschiedlichen Kanälen. Mit den „Gleisgeschichten“ für die ÖBB hat News on Video heuer zahlreiche Preise, unter anderem den best content marketing-award in Hamburg und den Corporate Media and TV-Award in Cannes gewonnen.

Mehr Informationen auf http://www.newsonvideo.at

neovideo 2020

Datum: 19.03.2020

Ort: Radisson Blu Vienna

Wien, Österreich

Url: http://www.neovideo.at

