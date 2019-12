DAVID GARRETT kommt nach Bad Hofgastein & Graz

Wir präsentieren 2 weitere Konzerte von DAVID GARRETT in Österreich. Am 28.08.2020 kommt er nach Bad Hofgastein & am 30.08.2020 nach Graz.

Graz (OTS) - Der deutsch-amerikanische Violin-Virtuose DAVID GARRETT kommt neben seinem Konzert in KLAGENFURT noch zu 2 weiteren Konzerten nach Österreich!

Am 28.08.2020 in BAD HOFGASTEIN und am 30.08.2020 in GRAZ wird er für perfekte Klassik-Rock-Atmosphäre sorgen. DAVID GARRETT-Shows sind so einzigartig wie er selbst und kein anderer Künstler schafft es Klassik, Rock und Pop eindrucksvoller zu verbinden.

Wenn David Garrett auftritt, ist jedes Konzert eine Show, die die Fans von Popmusik und klassischer Musik auf wunderbare Weise vereint, denn die David Garrett Show ist so einzigartig wie der junge Geiger, der die Charts im Sturm erobert hat und auf jedem Festival neue Herzen gewinnt. Die ganz große Stärke von Garrett ist aber nicht der besondere Umgang mit der Geige, sondern die Verbindung von Klassik mit Rock und Show. Das beherrscht er wie kein anderer Künstler. Ob „Thunderstruck“, die Metallica-Hymne „Nothing Else Matters“ oder „November Rain“ von Guns N’ Roses. Für jeden Rock-Klassiker hat er ein ganz eigenes Arrangement geschrieben. Gibt ihnen mit seiner Geige, einer hervor-ragenden Band einen ganz eigenen Anstrich, alles umrahmt von einer schlichtweg beeindruckenden Licht- und Video-Show. David Garrett erhielt zahlreiche Preise: Die Goldene Kamera, den Bambi und mehrfach den ECHO Klassik und den ECHO Pop. Im April 2017 erhielt Garrett den Frankfurter Musikpreis. Bis 2014 produzierte er 15 Studioalben, von denen vier Alben in Deutschland den Gold-Status erhielten.

Es wird mit Sicherheit eine phantastische Show und ein unvergessliches Konzerterlebnis, wenn DAVID GARRETT und seine Band das Freigelände bei der Talstation Schlossalmbahn in Bad Hofgastein und das Messe Graz Open Air Gelände zum Beben bringen werden.

Um live dabei sein zu können, sichert Euch schnell eure Tickets für die von Euch gewünschte Kategorie auf www.oeticket.com.

Weitere Informationen gibt´s unter facebook/leutgebentertainmentgroup

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketingleitung

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ schwarzlsee.at