BVin Halbwidl: Durchgehende 13A-Linienführung wichtig für die Wieden

Wiedens Bezirksvorsteherin fordert Lösung für durchgehende Linienführung auch während Bauarbeiten in der Neubaugasse.

Wien (OTS) - Kritisch reagiert Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl auf die gestrige Ankündigung, dass der 13A während der Bauarbeiten in der Neubaugasse ab Mitte Jänner für zumindest neun Monate nicht durchgängig geführt, sondern zweigeteilt werden soll. „Die durchgängige Linienführung ist v.a. für ältere Menschen und Eltern mit kleinen Kindern wichtig. Ich verstehe nicht, warum diese Entscheidung ohne jede Vorinformation der betroffenen Bezirke in dieser Form getroffen wurde. Das beeinträchtigt für fast ein Jahr lang die Qualität des öffentlichen Verkehrs äußerst negativ.“ Es liege in der Natur der Sache, dass die Umbauarbeiten Änderungen in der Linienführung erforderlich machen. Es müsse aber eine Lösung für eine durchgängige Ausweichstrecke gefunden werden. „Was während des Umbaus der Mariahilfer Straße möglich war, sollte auch jetzt möglich sein.“

Ausdrücklich begrüßt Halbwidl, dass nach dem Umbau eine dauerhafte Lösung für den durchgängigen Betrieb gefunden wurde. Bereits im Vorjahr stand eine zweigeteilte Linienführung zur Debatte, weil der Neubauer Bezirksvorsteher während der U2-Bauarbeiten eine durchgängige Linienführung durch die Neubaugasse abgelehnt hatte. „Die Zweiteilung war damals keine gute Idee, sie ist auch jetzt keine gute Idee.“ Gerade für ältere Menschen und Eltern mit Kindern ist die vorgeschlagene Lösung, ab der Neubaugasse eine Station mit der U3 zum Volkstheater zu fahren, um dort wieder in den 13A einzusteigen, nicht praktikabel.

Als fahrgaststärkste Buslinie Wiens kommt dem 13A, der die Bezirke 4 bis 10 verbindet, für die Qualität des innerstädtischen Öffi-Verkehrs besondere Bedeutung zu. „Ich appelliere daher dringend, diesen Vorschlag zu überdenken und eine Lösung für eine durchgängige Linienführung auszuarbeiten und alle betroffenen Bezirke in die Lösungsfindung einzubeziehen.“ (Schluss)

