Vienna Coffee Festival 2020 bringt die internationalen Kaffee-Stars und Trends nach Wien

Vom 10. bis 12. Jänner 2020 trifft sich die Kaffee-Community Europas wieder am weltweit coolsten Coffee-Event mit Verkostungen, Masterclasses, Livemusik u.v.m.

Wien (OTS) - Ausgezeichnet als "World’s coolest coffee event" bringt das "Vienna Coffee Festival 2020" von 10. bis zum 12. Jänner 2020 in der Ottakringer Brauerei wieder die internationalen Kaffee-Stars und Trends nach Wien. Auf die Besucher wartet in der Hauptstadt des Kaffees mit Weltkulturerbe-Status eine faszinierende Entdeckungsreise durch die Welt des Kaffees.

In Verkostungen und Workshops geben zahlreiche internationale Experten an allen Tagen ihr Wissen über Kaffee, Maschine, Zubehör wie auch wertvolle Tipps für die perfekte Zubereitung an das Publikum weiter. Stargäste sind u.a.: Tim Wendelboe, Barista Weltmeister, Röster und Kaffeefarmer aus Kolumbien sowie der dreimalige italienische Baristameister Francesco Sanapo, Initiator der internationalen Kaffee-Talentshow "Barista & Farmer".

Natürlich steht das "Vienna Coffee Festival 2020" auch wieder im Zeichen von außergewöhnlicher Live-Musik. Die angesagteste Singer-Songwriter-Szene und DJ-Sets hosted by Lorenzo al Dino, Royal Plastic Group und Vinyl & Music Festival unterhalten mit sehr lebendigen Auftritten an allen Tagen.

Kraftvolle, exklusive Beats für das Wiener Partyvolk liefern zudem die bereits legendären Special Club-Gigs am Freitagabend "Vienna Coffee Beats" und Samstagabend "Max the Sax & All Star Vienna Coffee Festival Band".

Vienna Coffee Festival

Freitag,10. – Sonntag,12.Jänner 2020

Fr 10-14 Uhr - B2B-Day (ausschließlich Industrie, Handel, Presse) Publikum: Fr ab 14-20 Uhr, Sa 10-20 Uhr, So 10-18 Uhr Ottakringer Brauerei // Ottakringer Platz 1 // A-1160 Wien

www.viennacoffeefestival.cc

Presseakkreditierung: www.viennacoffeefestival.cc/presse.php

Rückfragen & Kontakt:

Günther Gapp

Mobil: +43 699 12240580

info @ viennacoffeefestival.cc

www.viennacoffeefestival.cc