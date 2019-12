Das erste Auto für den Nachwuchs als Weihnachtsgeschenk?

Wien (OTS) - Das erste Auto für Sohnemann und Tochter ist mehrheitlich ein Gebrauchtwagen. Ob das Christkind den Schlüssel zur Freiheit bringen wird, sei dahingestellt. Sicher ist, dass nur 5 Prozent dem Nachwuchs ein brandneues Gefährt kaufen würden. 40 Prozent der Eltern tendieren zu einem Gebrauchtwagen, wenn die Führerscheinprüfung bestanden wurde. Rund ein Drittel teilt das eigene Auto mit den Kids. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage*) von gebrauchtwagen.at unter Österreichs Autofahrern.

Mit dem Führerschein wird der Nachwuchs so richtig flügge. Rund 80.400 neue B-Führerscheine wurden im Vorjahr in Österreich ausgestellt, 31 Prozent davon nach der L17-Ausbildung, das heißt ab dem 17. Lebensjahr. Herr und Frau Österreicher freuen sich zwar über den weiteren Schritt in die Unabhängigkeit ihrer inzwischen so gut wie erwachsenen Kinder, aber es stellt sie auch vor eine weitere Entscheidung. Soll man der jungen Generation ein neues Auto kaufen oder lieber ein gebrauchtes Fahrzeug?

Für die Mehrheit der Österreicher ist das eine klare Entscheidung. 40 Prozent entscheiden sich für ein gebrauchtes Auto für den Nachwuchs, weitere 9 Prozent überlassen ihr derzeitiges Gefährt den Kindern und nutzen die Gelegenheit, um sich selbst ein neues Auto zu kaufen. Eine verschwindende Minderheit von 5 Prozent ist großzügig und spendiert für die bestandene Prüfung ein neues Auto. Männer sind hier mit 6 Prozent spendabler als Frauen (3 Prozent). Wenn es darum geht, das Auto von den Eltern auszuborgen, dann sollten die Kids lieber die Mütter fragen – diese sind mit 37 Prozent dazu eher bereit als Väter (30 Prozent).

*Über die Umfrage: Die Innofact AG hat 500 österreichische Autofahrer/innen im Oktober 2019 online dazu bevölkerungsrepräsentativ befragt.

Über AutoScout24:

AutoScout24 ist europaweit der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen kaufen und verkaufen. In Österreich ist gebrauchtwagen.at seit 2017 Teil der Scout24-Gruppe. Die beiden Portale verzeichnen in Österreich rund 8 Millionen Besuche*) pro Monat, ihre Nutzer können unter rund 150.000 Angeboten wählen. Für den Erfolg von Scout24 in Österreich sind rund 60 Mitarbeiter in Wien verantwortlich. AutoScout24 und gebrauchtwagen.at gehören zur Scout24-Gruppe, die führende digitale Marktplätze im Immobilien- und Automobilbereich in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern betreibt. Weitere Informationen finden Sie unter autoscout24.at und gebrauchtwagen.at.

*) Google Analytics Daten Durchschnitt 2019

Rückfragen & Kontakt:

Maria Hirzinger

Tel.: 0043 699 195 444 62

E-Mail: maria.hirzinger_ext @ scout24.com