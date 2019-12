Achtung Fake News! – Neue ORF-1-Show „Fakt oder Fake“ mit Clemens Maria Schreiner

Acht Ausgaben ab 13. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Besonders Social-Media-Plattformen überschwemmen ihre Nutzerinnen und Nutzer mit einer Unmenge an Informationen. Manche sind wahr, andere wiederum geschickte Fälschungen. Der Begriff „Fake News“ ist mittlerweile ein Alltagsbegriff und sogar eine politische Kategorie geworden. Im neuen ORF-1-Format „Fakt oder Fake“ – zu sehen ab Freitag, dem 13. Dezember 2019, um 21.25 Uhr in ORF 1 – wird ein prominent besetztes Rateteam mit Memes, Hoaxes, Videos und Schlagzeilen konfrontiert und soll mit viel Humor herausfinden, was Tatsachen sind und was Täuschungen. Dabei werden viral oder medial kursierende Themen aus Österreich und der ganzen Welt aufgegriffen. Am Ende gehen Expertinnen und Experten des jeweiligen Fachgebiets der Sache auf den Grund und bestätigen oder widerlegen mit ihrer Expertise die Einschätzung der drei Prominenten. Die Show – eine spritzige Kombination aus unterhaltsamem Info-Format und populärwissenschaftlicher Quizshow – wird von Clemens Maria Schreiner präsentiert. In acht Ausgaben der neuen Show rätseln Gregor Seberg, Michael Schottenberg, Conny Kreuter, Michael Niavarani, Robert Palfrader, Claudia Kottal, Andreas Vitásek, Lilian Klebow, Omar Sarsam, Nadja Maleh und viele mehr über „Fakt oder Fake“.

Clemens Maria Schreiner: „,Fakt oder Fake‘ soll ein witziger Wegweiser durch das Informationswirrwarr sein. Kann dieses Video wirklich echt sein? Ist an dieser Volksweisheit tatsächlich etwas dran? Meine prominenten Gäste zerbrechen sich den Kopf – damit die Köpfe des Publikums ganz bleiben können. Wir klären mit viel Humor die wichtigste Frage unserer Zeit: Fakt oder Fake?“ Und weiter: „Bei der Vorbereitung sind wirklich ein paar Fälle dabei gewesen, denen ich durchaus auch auf den Leim gegangen wäre. Es ist interessant, an sich selbst zu beobachten, welche Mechanismen da greifen. Es war auf jeden Fall ein spannender Prozess, sich selbst bei der Nase zu nehmen und zuzugeben, dass man manchen Fakes durchaus Glauben schenkten würde. Ich freue mich jedenfalls schon darauf, auch meine Gäste ein bisschen auf den Holzweg zu führen. Das Verwirrspiel zwischen Fake und Fakt ist natürlich für mich als Moderator ein besonderer Spaß!“

Auftakt mit Seberg, Lainer und Kropiunig am Freitag, dem 13. Dezember um 21.25 Uhr in ORF 1

In der ersten Ausgabe der neuen ORF-Show begrüßt Moderator Clemens Maria Schreiner drei prominente Gäste, die ihn dabei unterstützen, Schlagzeilen oder Videos auf deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen: Die Schauspielerin Magda Kropiunig, Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg sowie Kabarettist Günther Lainer zerbrechen sich etwa ihren Kopf darüber, ob Schnaps nach dem Essen tatsächlich die Verdauung unterstützt. Damit aus Halbwissen fundiertes Wissen wird, kommen zu jedem Thema immer auch die entsprechenden Expertinnen und Experten zu Wort. In der ersten Folge sind das Ärztin und Stoffwechselexpertin Yvonne Winhofer-Stöckl, Physiker Bernhard Weingartner sowie Kommunikationsexperte Andre Wolf.

