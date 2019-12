„Das dunkle Paradies“ mit bis zu 678.000 Zuseherinnen und Zusehern

Erfolgreiche ORF-1-Premiere des zweiten Salzburger ORF-Landkrimis

Wien (OTS) - Nach einem erfolgreichen Auftakt zum ORF-Krimi-Reigen aus Stadt und Land in der Steiermark erfreut sich auch der neue Salzburger Landkrimi großer Beliebtheit: Bis zu 678.000 und durchschnittlich 657.000 Zuseherinnen und Zuseher folgten Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey gestern, am Dienstag, dem 10. Dezember 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 in „Das dunkle Paradies“. Catalina Molinas TV-Film erzielte einen Marktanteil von 22 bzw. 19 (12–49) Prozent. Auf weniger kriminalistische als viel mehr historische Spurensuche geht Stefanie Reinsperger übrigens als „Maria Theresia“ am 27. und 28. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 im dritten und vierten Teil des internationalen ORF-Erfolgs.

„Das dunkle Paradies“, eine Koproduktion von ORF, ZDF und epo-film, mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Land Salzburg, ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand (jeweils zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) abrufbar.

Noch mehr ORF-Krimi aus Stadt und Land in ORF 1

Noch ein weiteres Mal macht die beliebte ORF-„Landkrimi“-Reihe Halt in Österreich: Für Karl Markovics und Stefan Pohl gilt es, in Vorarlberg „Das letzte Problem“ (7. Jänner) zu lösen. Und auch in Wien wird für Recht und Ordnung gesorgt, wenn dem „CopStories“-Team um Johannes Zeiler im gleichnamigen Spielfilm-Special eine mehr oder weniger „Stille Nacht“ (17. Dezember, 20.15 Uhr) bevorsteht.

