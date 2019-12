Zehn Jahre neunerhaus Zahnarztpraxis

Wien (OTS) - Seit zehn Jahren gibt es bei neunerhaus zahnmedizinische Versorgung für obdach-, wohnungslose und nichtversicherte Menschen – ein österreichweit einzigartiges Angebot. Allein 2018 wurden in der Zahnarztpraxis im neunerhaus Gesundheitszentrum mehr als 1.800 PatientInnen versorgt.

2019 ist für neunerhaus ein Jubiläumsjahr: Seit seiner Gründung vor 20 Jahren ermöglicht die Sozialorganisation obdachlosen und wohnungslosen Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben mit Medizinischer Versorgung, Wohnen und Beratung. Die neunerhaus Zahnarztpraxis ist dabei seit zehn Jahren ein wesentlicher Bestandteil des medizinischen Angebots. So wurden hier seit 1999 fast 8.000 PatientInnen zahnmedizinisch versorgt. Und es werden immer mehr, allein im vergangenen Jahr fanden über 1.800 Menschen den Weg in die neunerhaus Zahnarztpraxis, davon 118 Kinder und Jugendliche.

„Die neunerhaus Zahnarztpraxis im Gesundheitszentrum hat sich in den vergangenen zehn Jahren als Anlaufstelle für obdachlose und nichtversicherte Menschen etabliert. Und das nicht etwa als Nischenprogramm, sondern als zentraler Teil des Wiener Gesundheitswesens“, so Elisabeth Hammer, neunerhaus Geschäftsführung. Finanziert wird die Gesundheitsversorgung mit sozialarbeiterischer Begleitung vom Fonds Soziales Wien (FSW) und der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK), durch Spenden – sowie die ehrenamtlich erbrachten Dienste der ZahnärztInnen.

Lächeln und Selbstvertrauen

Ein professionelles Team aus zahnärztlicher Leitung und AssistentInnen sowie über 30 ehrenamtlichen ZahnärztInnen und ZahntechnikerInnen bietet in enger Zusammenarbeit mit niederschwelliger Sozialarbeit zahnmedizinische Behandlung sowie individuelle Beratung für wohnungs- und obdachlose sowie nichtversicherte Menschen. „Die begleitende Sozialarbeit ist für die von Armut betroffenen Menschen ein wesentlicher Faktor, um Hemmschwellen abzubauen und die Angebote überhaupt in Anspruch zu nehmen. So können wir die Menschen umfassend und erfolgreich unterstützen“, erklärt Martina Plohovits, Fachbereichsleiterin Betreutes Wohnen im Fonds Soziales Wien. Für viele PatientInnen ist die neunerhaus Zahnarztpraxis einzige Anlaufstelle. Viele Leute kommen mit Schmerzen, manche haben keine Zähne.

„Es ist schwer vorstellbar, dass es mitten unter uns Menschen gibt, die selbst bei starken Schmerzen jahrelang nicht zum Zahnarzt gehen. Weil sie keine Versicherung und Angst vor Kosten haben, oder sich für den Zustand ihrer Zähne schämen“, so Daniela Unterholzner, neunerhaus Geschäftsführung. Dabei spielen gesunde Zähne eine wesentliche Rolle für die Lebensqualität, vor allem für Menschen, die auf der Suche nach Arbeit oder einer Wohnung sind und nach erfolgreicher Zahnbehandlung mit mehr Selbstvertrauen wieder an der Gesellschaft teilhaben können.

Fotomaterial zum Download unter www.neunerhaus.at/presse

Credits: Christoph Liebentritt, Abdruck honorarfrei



neunerhaus Zahnarztpraxis – für obdachlose und nichtversicherte Menschen

Montag bis Freitag jeweils von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

neunerhaus Gesundheitszentrum

Margaretenstraße 166/EG, 1050 Wien

T +43 1 990 09 09 500

Über neunerhaus

neunerhaus wurde 1999 gegründet und ist eine Sozialorganisation in Wien. neunerhaus ermöglicht obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben mit Medizinischer Versorgung, Wohnen und Beratung. Ziel ist es, Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. In drei neunerhaus Wohnhäusern und über 200 Wohnungen in ganz Wien leben rund 600 ehemals obdach- und wohnungslose Menschen jährlich. Etwa 5.000 Menschen versorgt neunerhaus mit dem neunerhaus Gesundheitszentrum (Arztpraxis, Zahnarztpraxis, professionelle Wundversorgung) pro Jahr – Tendenz steigend. neunerhaus wird vom Fonds Soziales Wien gefördert und hat einen Vertrag mit der Wiener Gebietskrankenkasse, ist aber vor allem auf Spenden angewiesen. www.neunerhaus.at

